Inseguimento sulla litoranea Ostia-Torvaianica: alla guida 17enne, era pronto per scassinare le auto ai Cancelli

Era fermo sulla Litoranea Ostia-Torvaianica destando curiosità tra i passanti. Forse era troppo tempo che si trovava fermo a bordo della sua Fiat Bravo in corrispondenza del II Cancello sul litorale di Ostia, tanto che la gente diretta in spiaggia o di passaggio, lo aveva notato e si era insospettita, al punto che qualcuno ha deciso di dare l’allarme al numero di emergenza.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento della Polizia

Gli agenti di Polizia di Ostia non si sono fatti attendere. Sono arrivati nel punto indicato, ma non appena il giovane ha visto le macchine blu avvicinarsi alla sua Fiat, ha messo in moto e premuto sull’acceleratore nella speranza di evitare di essere fermato. Una speranza vana, visto che al III Cancello il tentativo di fuga è terminato. Gli agenti sono riusciti a fermare quello che poi avrebbero scoperto essere un 17enne, già noto alle forze dell’ordine.

Le indagini che hanno accertato che sul 17enne pendeva un ordine di carcerazione

Svolti gli accertamenti di rito e un’ispezione all’interno del veicolo i poliziotti hanno scoperto che nella Fiat Bravo erano custoditi arnesi atti allo scasso, ma anche che in capo al 17enne pensava un ordine di carcerazione. Nei confronti del minore sono scattate le manette e il giovanissimo è stato immediatamente tradotto nell’istituto penitenziario di Casal del Marmo, dove si trova tutt’ora rinchiuso a disposizione dell’autorità giudiziaria, alla quale dovrà dare spiegazione di quegli attrezzi rinvenuti nel portabagagli della sua auto. Probabile, che approfittando della giornata di sole e dell’affluenza di bagnanti in spiaggia, stesse aspettando di mettere a segno qualche colpo ai danni delle auto in sosta. Si tratta di ipotesi che verranno confermate o smentite da parte degli investigatori che mantengono alta la guardia, proprio per reati del genere, sul litorale romano, per garantire la tranquillità e la sicurezza dei bagnanti.