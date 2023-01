La Befana non arriva a Ostia: ‘è stata bloccata’ dal presidente del X Municipio

I residenti del X Municipio sono stati delusi un’altra volta. Anche la Befana non ha fatto capolino a Ostia, un’altra aspettativa disattesa che arriva dopo il concerto di Capodanno mancato, bloccato dall’assessore alla Cultura. Ma per chiarire meglio cosa sia successo, come mai le iniziative che dovevano trovare posto in piazza Anco Marzio non ci sono state neanche per questo 6 gennaio, Repubblica ha sentito il presidente del X Municipio Mario Falconi che ha ritenuto di bloccare l’iniziativa.

Il presidente del X Municipio spiega come mai è saltata l’iniziativa

“Si favoriva qualcuno in modo poco trasparente – ha chiarito Falconi – non c’era un impegno di spesa e dobbiamo evitare anche i semplici sospetti”. Ora si aspetta l’incontro di lunedì, dopo le feste per chiarire quanto successo. Sembrerebbe che il progetto sia stato presentato da un’associazione che si sarebbe occupata di bancarelle e intrattenimento, ma non è stata fatta una gara d’appalto, mancavano i tempi per pubblicare un eventuale bando e occuparsi anche dell’occupazione di suolo pubblico.

Falconi si oppone all’affidamento diretto

Sarebbe stato necessario un affidamento diretto, ma Falconi ha bloccato l’iter sostenendo: “In mancanza di tempi tecnici per fare un regolare bando per la Befana si era costretti ad andare ad affidamento diretto che ci avrebbe esposto a giuste critiche. Non c’era un impegno di spesa da parte dell’amministrazione ma comunque si favoriva qualcuno in maniera poco trasparente. Gli uffici hanno espresso parere negativo e io sono stato d’accordo con loro. Ho anche detto che in futuro per evitare problemi bisognerà programmare le attività molto tempo prima di quanto non si faccia adesso sempre per la massima trasparenza. Bisogna evitare anche i semplici sospetti”. A prescindere dalle ragioni che hanno portato a questa decisione resta l’amarezza dei cittadini, soprattutto i più piccini, che oggi non hanno potuto incontrare in piazza la Befana.