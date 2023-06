Metromare, lavori sulla Roma-Lido: ecco quali sono i bus sostitutivi

La Roma-Lido resterà chiusa delle 20 di oggi fino alle 9 di domani, 1 luglio per consentire lo svolgimento di lavori sull’infrastruttura. Una situazione d’allarme per i numerosi pendolari che si servono della linea ferroviaria, per tamponare la quale, seguito di un tavolo tecnico tra Astral, Cotral, Atac, il Municipio X e Roma Capitale, è stato definito un servizio alternativo.

Sarà un servizio di trasporto su gomma a sostituire il servizio della Roma-Lido

Saranno gli autobus a correre in ‘aiuto’ dei viaggiatori della Metromare, con le medesime fermate della linea ferroviaria Roma-Lido e con partenze agli stessi orari, per non creare troppi stravolgimenti per coloro che sono abituati a servirsi del mezzo su rotaie. A partire dalle 20 di questa sera e fino alle 23.30 sarà attiva una navetta notturna tra Porta San Paolo e Cristoforo Colombo, mentre dopo le 23.30 sarà possibile utilizzare la linea notturna Atac nME. Diverso sarà domattina, quando a partire dalle 5.15 e fino alle 9 ci saranno autobus in partenza dalle stazioni di Eur Magliana e Cristoforo Colombo.

Si tratta di due differenti servizi: il primo da Magliana a Colombo, andata e ritorno, senza fermate intermedie; l’altro sempre Magliana-Colombo con fermate, però, in tutte le stazioni. Da San Paolo a Basilica di San Paolo sarà possibile utilizzare la linea B della Metro.

Nei giorni scorsi effettuato servizio di volantinaggio per informare i cittadini

Per dare massima diffusione sulle modifiche apportate al servizio in queste ore è stato predisposto, già nei giorni scorsi, il volantinaggio in tutte e 13 le stazioni della linea. Nelle stazioni di Porta San Paolo (Ostiense), Basilica San Paolo e Ostia lido centro ci saranno anche pannelli informativi. Tutto questo per consentire un intervento sulla linea aerea della Metromare che dovrebbe andare a efficientare il servizio di trasporto, nella speranza che i pendolari possano contare su una linea più puntuale.