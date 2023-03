Morto Pierluigi Concutelli: il terrorista che crivellò di colpi il giudice Vittorio Occorsio

È morto Pierluigi Concutelli. L’esponente del movimento ‘Ordine Nuovo’, di estrema destra. Aveva 79 anni ed è morto nella sua casa di Ostia, dove si trovava recluso agli arresti domiciliari, sin dal 2011 dopo aver avuto un malore.

Personaggio assai noto, Concutelli era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Vittorio Occorsio nel 1976. L’uomo era malato da tempo e ha trascorso la maggior parte della sua vita in carcere, finchè nel 2011 aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena. Ma chi era Pieluigi Concutelli?

Chi era Pierluigi Concutelli

Nato a Roma il 3 giugno del 1944. La sua storia è legata alla carcerazione per l’omicidio del sostituto procuratore Occorsio. Una pena detentiva che prevedeva l’ergastolo, ma nel 2011, a causa di un’ischemia cerebrale, aveva ottenuto la sospensione della pena detentiva e si trovava nella sua abitazione sul litorale romano.

Era considerato il comandate militare di una organizzazione terroristica extraparlamentare di estrema destra ed è stato ritenuto colui che era alla guida del commando che ha ucciso il giudice, crivellato da 32 colpi di mitra in via del Giuba, nel quartiere Trieste a Roma, a pochi passi dall’abitazione del magistrato.

La lunga latitanza all’estero e l’arresto

Era entrato a far parte di Ordine Nuovo e arrestato per possesso d’armi, era ricercato per il sequestro del banchiere Luigi Mariano e si era rifugiato in Spagna. Dopo l’assassinio di Occursio si era nuovamente dato alla macchia, all’estero, finché nel 1977 è stato arrestato. Nel corso delle operazioni Concutelli si era dichiarato: ‘Un prigioniero politico’. Gli investigatori erano certi che nel caso in cui non fosse stato arrestato si sarebbe reso autore di altri omicidi, alcuni dei quali già pianificati nel dettaglio. Anche durante il periodo detentivo l’esponente di Ordine Nuovo non ha mai negato di essere stato l’autore degli omicidi che gli venivano addebitati, né la sua adesione alla lotta armata.