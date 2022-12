Ostia, 50enne trovato morto nella Pineta

In via delle Acqua Rosse, nella Pineta di Ostia, nel pomeriggio di oggi, 1 dicembre, è morto un uomo che si trovava in una baracca di fortuna. È stato il coinquilino, una volta rientrato, a trovare il 50enne straniero agonizzante. Le condizioni erano disperate, tanto che il soccorritore non sapendo come intervenire ha ritenuto opportuno dare l’allarme in Polizia. Purtroppo, però nel frattempo il 50enne è deceduto.

L’intervento della Polizia

Gli agenti della Polizia di Ostia sono corsi sul posto, ma per il 50enne non c’era già più niente da fare. Una volta constatato il decesso, i poliziotti hanno potuto procedere all’identificazione dell’uomo morto solo rilevandogli le impronte digitali.

Per quando da un primo accertamento sembra si sia trattato di una morte imputabile a cause naturali la salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria ed è stata trasportata nell’obitorio di Tor Vergata dove, probabilmente, nei prossimi giorni verrà sottoposta ad esame autoptico per sciogliere ogni dubbio sulle cause del decesso. Probabile che si voglia escludere che il decesso sia stato provocato da cause esterne e solo l’autopsia può dare risposte agli inquirenti su questo punto. Bisognerà comunque aspettare per verificare se effettivamente il magistrato di turno ritenga necessario questo ulteriore accertamento o meno.