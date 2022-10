Ostia, “Aiutatemi a ritrovare il mio papà”: l’appello di una 20enne sui social

Vuole trovare il suo papà e lo fa con un appello su Facebook. È una 20enne a lanciare la sua richiesta di aiuto sui social nella speranza che qualcuno possa aiutarla a riabbracciare il padre. “Ciao – scrive Mijay Lorenzio – sono nata all’ospedale Grassi di Ostia il 16 marzo del 2002. Mia mamma si chiamava Patricia, soffriva di lupus ed è morta. Cerco mio padre”. Una richiesta di aiuto chiara, rivolta a chiunque possa conoscere l’uomo che “è di nazionalità rumena, ma vive in Italia. Viveva a Pomezia e si chiama Manolo”.

Mijay condivide le poche informazioni che ha sul padre

Sono poche le informazioni di cui la 20enne è in possesso, ma la speranza di potersi ricongiungere al papà, magari con l’aiuto di qualcuno che possa riconoscere l’uomo in foto, è grande. “So che si chiama Manolo – spiega Mijay -, ma non conosco il suo cognome”. Si tratta di una vicenda triste che diventa ancora più toccante se si pensa che l’uomo non ha potuto “riconoscermi quando sono nata. All’epoca lui era illegale”. Ma oggi Mijay è abbastanza grande per fare da sola le sue ricerche e ha deciso di iniziare da un post sui social nella speranza di ritrovare Manolo, il suo papà, e magari iniziare una vita insieme.