Ostia, Aldair e Tonetto impegnati in un torneo di Footvolley sulla spiaggia

Si è svolta a Ostia la seconda edizione del torneo “Aldair & Friends”, competizione creata per footvolley dallo storico difensore della Roma. Insieme a lui anche Max Tonetto, anche lui ex giocatore della Roma e impegnato oggi in questa disciplina, oltre a tanti amici di “Pluto” ed eccellenze di questo sport. Tra i giocatori rintracciati, anche Federico Iacopucci, Alain Faccini e Sara Cupellini, freschi di premiazione ricevuta ieri in Campidoglio.

L’evento a Ostia

In questo evento, non poteva mancare Max Tonetto, oggi considerato l’anima del footvolley italiano. L’ex terzino romanista ha detto in merito: “Insieme ad Aldair, è impossibile non divertirsi. Per questo siamo felici di aver organizzato questa festa dedicata a lui e siamo ancora più orgogliosi di poter condividere il nostro percorso con un uomo di sport straordinario”. Per il duo italo-brasiliano giallorosso, purtroppo il torneo non è andato nel migliore dei modi: entrambi sono usciti ai quarti di finale. A vincere è stata la coppia Faccini e Cesaria, che si è imposta in finale sul duo Iacopucci-Sousa.

Foto: @PlayFootVolley