Ostia, alloggi popolari e allacci di luce e gas abusivi: al setaccio viale dell’Appagliatore (FOTO)

I controlli su gli alloggi di edilizia popolare occupati abusivamente vanno avanti, nel rispetto del piano che vuole lo sgombero delle case Ater per restituirle alla disponibilità del Comune di Roma. Attività costanti e continue da parte delle forze dell’ordine che svolgono accertamenti su tutto il territorio di competenza, tra cui anche Ostia. In questo ambito stamattina, nel rispetto del piano predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, è in corso una straordinaria operazione di controllo da parte degli uomini dell’Arma di Ostia, volto al contrasto di ogni forma di illegalità e ad arginare il fenomeno delle occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica dell’Ater di Roma e fermare gli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas.

Contrasto degrado e abusivismo

L’intervento, al quale sta prendendo parte anche la Polizia Locale di Roma Capitale, si inquadra in una più ampio sistema di contrasto al degrado e all’abusivismo, in linea con le direttive del Prefetto di Roma e del Ministero dell’Interno. Nello specifico i Carabinieri stanno controllando una palazzina di viale dell’Appagliatore con l’ausilio di personale dell’Ater e di Areti S.p.a.

L’impegno delle forze dell’ordine a sgombrare quattro appartamenti al mese

In particolare questi ultimi controlli nascono nell’ambito di attività che sono volte a liberare ogni mese almeno quattro appartamenti da persone considerate vicine alla malavita organizzata, così come risultano dall’elenco stilato dalla Prefettura. E in questo contesto le zone maggiormente attenzionate sono: Ostia, San Basilio e Tor Bella Monaca. Il programma prevede almeno quattro sgomberi la settimana e in tutti i casi le forze dell’ordine agiscono sempre con le dovute cautele per evitare disordini o problemi più seri, con l’obiettivo di salvaguardare anche le famiglie che vengono invitate a lasciare le abitazioni occupate abusivamente. Le attività dei carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni.