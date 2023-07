Ostia, controlli mirati nelle case ATER: caccia ai ‘furbetti’ dell’allaccio abusivo, sei denunce

Controlli dei Carabinieri a Ostia stamattina, martedì 11 luglio 2023, nelle case ATER. Gli accertamenti sono stati predisposti per fermare gli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas, una prassi purtroppo comune a tanti complessi di edilizia popolare.

Per questo motivo i Militari si sono recati negli alloggi popolari del litorale unitamente al personale della Polizia Locale di Roma Capitale e ai tecnici specializzati riscontrando, in alcuni casi, l’effettiva presenza di collegamenti abusivi per ciò che riguarda le utenze. A margine delle operazioni sono state sei in tutto le persone denunciate. Ancora in corso invece le verifiche per ciò che riguarda le posizioni degli occupanti da parte dell’Ater.

Controlli dei Carabinieri a Ostia

Il piano di intervento, avvenuto in Via dell’Appagliatore a Ostia come vi abbiamo documentato stamattina, è stato predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma e si inquadra in una più ampio sistema di contrasto al degrado e all’abusivismo, in linea con le direttive del Prefetto di Roma e del Ministero dell’Interno. Nello specifico sono stati identificati gli abitanti di due scale e ad opera dell’Ater sono in corso le verifiche circa la regolarità dei titoli di assegnazione degli alloggi.

Proseguono gli sgomberi a Roma, liberati altri tre alloggi Ater a Fidene (ilcorrieredellacitta.com)

Gli allacci abusivi

Nelle due scale sono stati accertati 4 allacci abusivi alla rete elettrica per cui sono state denunciate 6 persone per furto. I Carabinieri della Compagnia di Ostia con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli abusi accertati. Nei giorni scorsi a Roma, sempre in ottica di contrasto all’abusivismo nelle case popolari, sgomberi sono stati eseguiti a Tor Bella Monaca e prima ancora nella zona di Fidene.

Roma, blitz all’alba a Tor Bella Monaca: sgomberi in corso in Via Santa Rita da Cascia (FOTO) (ilcorrieredellacitta.com)