Proseguono gli sgomberi a Roma, liberati altri tre alloggi Ater a Fidene

Dalle prime luci di oggi, mercoledì 21 giugno sono in corso le operazioni di sgombero di tre immobili di edilizia popolare nel quartiere di Fidene Serpentara. Le attività sono tuttora in corso da parte della Polizia di Stato e degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale che portano avanti il programma che è stato stabilito nel Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica. Un piano di intervento che si propone di procedere alla liberazione degli alloggi popolari della capitale per restituirli alla città e ai cittadini bisognosi.

Tre gli appartamenti che Polizia di Stato e Polizia locale stanno sgomberando

I tre appartamenti che poliziotti e vigili stanno facendo sgomberare si trovano: uno in via Monte Resegone, un altro via Rina De Liguoro e il terzo in via Cesare Badiani. Sono diverse le zone di Roma nelle quali, da tempo sono in corso attività di sgombero, non solo Fidene-Serpentara, ma Primavalle, Prenestina, Tuscolano, San Basilio, Tor Bella Monaca e anche Ostia.

Il precedente sgombero era avvenuto a Primavalle

Solo qualche giorno fa sono stati restituiti alla disponibilità del Campidoglio tre immobili situati in via Pietro Bembo, a Primavalle e nei primi giorni di maggio era stata la volta di alloggi Ater situati nel quartiere di San Basilio. In tutti i casi, anche oggi, si è trattato di interventi che non hanno trovato ostacoli da parte degli occupanti che, forse anche consapevoli della campagna che le forze dell’ordine stanno portando avanti, hanno lasciato le abitazioni senza opporre alcuna resistenza.

Proseguono le attività di sfratto degli immobili Ater

Le attività proseguiranno e verranno portate avanti nel tentativo di rispettare il programma con lo sfratto di 4 appartamenti in ogni intervento che verrà programmato dalle forze dell’ordine preposte a queste attività. Un servizio nel quale gli operatori si premurano anche di offrire una soluzione abitativa a coloro che vengono sgomberati.