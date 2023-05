Alloggi occupati abusivamente a Roma, il piano per liberare la città: più sgomberi al mese

Le operazioni di sgombero delle abitazioni occupate abusivamente vanno avanti. Le zone di interesse da parte degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale sono soprattutto: San Basilio, Tor Bella Monaca e Ostia. L’idea che gli investigatori hanno è quella di liberare ogni mese almeno quattro appartamenti, come riporta Il Messaggero, da persone considerate vicine alla malavita organizzata, così come risultano dall’elenco stilato dalla Prefettura.

Un progetto che si propone di allontanare personaggi della malavita

Un progetto ambizioso che si propone di allontanare personaggi che fanno parte della criminalità, ma anche dare la possibilità al Campidoglio di mettere gli alloggi popolari a disposizioni di persone che hanno necessità. Un progetto che i Vigili urbani stanno svolgendo di comune accordo con il Comune di Roma e il supporto della Polizia di Stato. Ma si tratta di operazioni che vengono effettuate direttamente dalla Polizia locale del gruppo di sicurezza pubblica ed emergenziale, lo Spe, e dal gruppo di sicurezza sociale urbana, il Gssu.

Chiesto di accelerare gli sgomberi

Le attività per restituire gli appartamenti nella disponibilità dell’Ente locale è in corso da tempo, ma ora è arrivato l’invito ad accelerare. L’ultimo intervento, due giorni fa hanno visto il personale operante sgomberare quattro appartamenti del III Municipio, a Val Melaina, Serpentara e Vigne Nuove. Gli occupanti sono stati invitati a lasciare le abitazioni, ma non senza dare agli occupanti una soluzione alternativa.

Dove si trovano gli alloggi occupati

Il piano di intervento prevede 27 siti da sgomberare. Un lungo elenco di occupazioni abusive che coinvolgono da Cinecittà a viale del Policlinico a via Prenestina. Proprio in quest’ultima strada risiedono circa 70 nucleo familiari, mentre in viale del Policlinico ci sarebbero duecento persone. Ma in tutti i casi le forze dell’ordine intendono agire con le dovute cautele per evitare disordini o problemi più seri, con l’obiettivo di salvaguardare anche le famiglie che vengono invitate a lasciare le abitazioni occupate abusivamente.