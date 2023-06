Roma, sgomberi a Prenestina e Tuscolano: liberati altri 4 alloggi popolari

Va avanti il piano della Prefettura di sgombero delle case popolari occupate abusivamente. E dalle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 8 giugno, che gli agenti della Polizia di Roma Capitale e gli uomini della Polizia di Stato stanno lavorando per liberare 4 appartamenti situati a Primavalle e Tuscolano. Sono tre le famiglie trovate all’interno degli appartamenti oggetto di sfratto, una casa era vuota.

Sgomberati tre appartamenti in zona Prenestina

In zona Prenestina gli sfratti hanno avuto luogo due via Pietro Basadonna, uno in via Michele Bonelli. Dei tre appartamenti, due erano occupati da altrettante coppie italiane che di fronte alle forze dell’ordine non hanno opposto alcuna resistenza, ma si sono allontanati e hanno trovato una sistemazione alternativa autonomamente, il terzo invece era vuoto. In via Stilicone, zona Tuscolano, è stata sgombrata la quarta abitazione, anche in questo caso occupata da una coppia che ha trovato per proprio conto una sistemazione alternativa. In quest’ultimo caso al termine delle operazioni svolte grazie all’intervento di due blindati e decine di agenti in divisa e in borghese, l’appartamento è stato murato.

Prosegue il programma che prevede di liberare quattro almeno appartamenti al mese

Prosegue così il programma di sgomberi che prevede di liberare almeno quattro appartamenti al mese, nel rispetto di un programma concordato dalle forze dell’ordine con la Prefettura che si propone, con questi interventi, da una parte di allontanare personaggi che fanno parte della criminalità e dall’altra di mettere nella disponibilità del Campiglio e di quanti ne hanno necessità gli appartamenti di edilizia popolare. Proprio alla fine di maggio era arrivato l’invito ad accelerare le operazioni per liberare gli immobili occupati abusivamente e dopo San Basilio, Tor Bella Monaca e Ostia, oggi è stata la volta del Prenestino e del Tuscolano. Ma, ovviamente, si tratta di interventi che proseguiranno anche nei prossimi mesi.