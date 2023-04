Ostia, il bando per le spiagge libere è un flop: si va verso l’affidamento diretto

L’apertura della stagione balneare è ormai imminente. La data fissata per il ritorno in spiaggia è il 1 maggio, ma a Ostia si ripresenta il problema delle spiagge libere, visto che il bando per gli assistenti bagnanti è andato deserto, proprio come lo scorso anno. Un problema che evidenzia una difficoltà oggettiva che va presa di petto e risolta con l’unico mezzo a disposizione: l’affidamento diretto.

L’affidamento diretto è l’unico mezzo a disposizione

Le spiagge verranno, perciò, affidate a privati. Questa scelta, che oltretutto è l’unica possibile a dieci giorni dall’avvio della stagione balneare presenta però il rischio che le sei spiagge libere di Ostia vengano affidate agli stessi imprenditori dello scorso anno che oltretutto, come riporta Il Messaggero, hanno anche rivendicato un diritto in quanto su quegli arenili grazie al loro lavoro sono state apportate delle migliorie. Ma resta il reale pericolo che più spiagge vengano affidate alla stessa società, così da far diventare un bene pubblico un business per privati.

Quali sono gli arenili liberi che devono essere affidati

Le spiagge ‘orfane’ di gestori sono: Spqr e Bianca sul Lungomare Amerigo Vespucci, Verde e Gialla sul Lungomare Paolo Toscanelli, Grigia sul Lungomare Duilio, e l’arenile sito tra il primo pennello e lo stabilimento balneare “Anema e Core” sul lungomare degli Abruzzi. Intanto è certo che Roma Capitale metterà a disposizione delle postazioni di salvataggio: un binocolo, un paio di pinne, un salvagente tipo Baywatch con annessa sagola galleggiante, una sagola di salvataggio di tipo galleggiante di 200 metri munita all’estremità di cintura o bretelle, un ombrellone di colore rosso recante la scritta “salvataggio” a lettere di colore bianco, un pattino o un altro natante a remi adibito in via esclusiva al servizio di salvamento con scafo dipinto di rosso e recante la scritta “salvataggio” a lettere, un salvagente, un VHF portatile di tipo marino, un defibrillatore automatico (DAE), una tavola Rescue Sup e una sedia job.