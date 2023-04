Ostia, esplosione all’alba: indagano i carabinieri

Ostia. Un’esplosione improvvisa all’alba, che non ha mancato di allarmare tutto il circondario. Un petardo è stato lanciato in prossimità della saracinesca di una pizzeria, danneggiandola, questa notte.

Ostia, botte, minacce, garage occupati e soldi alla mafia: arrestato l’uomo che affittava i locali per girare Suburra (VIDEO)

Esplosione nella notte a Ostia

Il botto ha provocato una certa apprensione, non tanto per la portata, quanto perché avvenuto in nottata, o meglio poco prima dell’alba. Ma soprattutto, subito il pensiero è andato vero la possibilità di una minaccia o di un avvertimento per il proprietario della pizzeria la cui saracinesca è stata danneggiata. Il fatto, ad ogni modo, è successo questa notte, mercoledì 19 aprile 2023, intono alle 4.30, a piazza Quarto dei Mille, a Ostia. Ad essere stata presa di mira, una pizzeria e in particolare la sua saracinesca che ne garantiva la chiusura notturna. Il petardo è stato fatto esplodere proprio in prossimità della stessa, danneggiando la saracinesca e facendo trovare una spiacevole sorpresa al titolare.

Le indagini dei carabinieri

Come anticipato, si è subito temuto per un ‘colpo’ di avvertimento, ma quando i carabinieri sono giunti sul posto e hanno chiesto di eventuali minacce, il proprietario ha risposto di non averne ricevute. Per il momento, non ci sono altre informazioni in merito, e i carabinieri stanno ancora raccogliendo gli elementi utili per fare luce sulla vicenda.