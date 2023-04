Lazio, stagione di fuoco sul litorale: ombrelloni e lettini aumentano del 10% a Ostia e Nettuno

Lazio. La bella stagione, con tutto il suo relativo corollario di turismo, economia e organizzazione del territorio, è alle porte. Anche per i balneari del Lazio, si sta aprendo quel periodo che vedrà le spiagge affollate dagli avventori in cerca di sole, mare e spensieratezza. A patto, ovviamente, che le strutture e tutto il sistema sia in grado di accoglierli e magari con prezzi non proprio alle stelle.

Prezzi in aumento per lettini e ombrelloni sul litorale

E poi, ovviamente, c’è la crisi, le troppe spese, i mancati investimenti. Così come c’è la direttiva europea Bolkestein, la quale da tempo ormai sprona affinché in Italia si mandino le concessioni balneari all’asta. E intanto, in tutto questo, i prezzi vengono inevitabilmente ritoccati. Prezzi che hanno già il sapore di una sorpresa molto amara per tutti coloro che opteranno per i lidi, dopo aver indossato il loro costume da sfoggiare sul bagnasciuga. Stando alle tendenze che vengono rivelate anche dal Messaggero, il caro-ombrellone inciderà tra l’8% e il 10% rispetto ai costi dello scorso anno. Riccardo Di Luca, responsabile del Lazio della Base Balneare ha spiegato: ”Non riusciamo a fare investimenti di riqualificazione se non per l’ordinaria manutenzione per colpa della direttiva Bolkestein, e a questo vanno sommati gli stabilimenti distrutti dalle ultime mareggiate: abbiamo considerato circa 15 milioni di euro di danni da riparare”. Prezzi in rialzo, certo, ”ma in modo più contenuto, anche perché la sola revisione Istat dei canoni delle concessioni li ha fatti rialzare del 25%” – si assicura.

Le cifre per questa estate: da Ostia a Torvaianica

Intanto, volendo già iniziare a farci qualche conto in tasca, arrivano anche le stime da parte di alcune organizzazioni di categoria, secondo le quali i prezzi giornalieri di un ombrellone e due lettini si attestano a cifre medie che tra i 25 e i 30 euro per Fiumicino, Anzio e Nettuno, così come la gran parte del Sud della Provincia di Latina, pensiamo ad esempio a Formia e Gaeta. Leggermente più alte, le stime per Ostia dove si va dai 30 ai 35 euro. L’intervallo dei prezzi, invece, si abbassa a Torvaianica e Tor San Lorenzo, dove ci si ferma tra i 20 e i 25 euro al giorno. Maurizio Criscuolo, presidente regionale della Cna Balneatori, interrogato sul tema, ha detto: ”Sarà un’estate surreale, anche perché sono tre o quattro stagioni che non vengono fatti investimenti seri”.