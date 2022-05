Ostia, il Capitano Ultimo al flash mob per ricordare Falcone e Borsellino

Capitano Ultimo, a Ci sarà anche il, a Ostia , per ricordare Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e le loro scorte, nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Ad annunciarlo Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I, Comitato dei collaboratori di giustizia. Il 23 maggio alle ore 17:00, Ostia ospiterà un flash mob in memoria di coloro che cercarono in tutti i modi di combattere contro la mafia, fino al giorno della loro morte.

Il flash mob in piazza Anco Marzio

“Legalità, libertà e giustizia… questi devono essere i principi fondanti di una società e di uno Stato come il nostro”, ha dichiarato Maricetta Tirrito. “Valori per cui hanno lottato a testa alta tutte le vittime di mafia: chi è stato privato brutalmente della propria vita perché ha detto “no” e non ha abbassato mai la testa, facendo qualcosa di concreto contro la criminalità organizzata e opponendosi fermamente a ogni tipo di ingiustizia, minaccia o sopruso”.

In memoria dei due giudici, in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, è stato organizzato per lunedì 23 maggio alle ore 17, in piazza Anco Marzio, un flash mob del ricordo contro ogni tipo di mafia. Alla manifestazione parteciperanno i ballerini del Liceo Coreutico Giovanni Paolo II.

Gli ospiti del flash mob

“Sarà un’occasione di raccoglimento e condivisione in una giornata così importante per la lotta alle mafie di tutti i tipi. Tanti gli ospiti che ne prenderanno parte per riflettere insieme su quanto abbiamo fatto e quanto ancora si può fare restando uniti, ognuno di grande spessore. Valeria Grasso, imprenditrice Antimafia; il Capitano Ultimo, l’uomo che arrestò il Capo dei Capi di Cosa Nostra; il regista Ambrogio Crespi e Fausto D’Aleo, il fratello del carabiniere Mario ucciso a Monreale. Tra gli invitati anche il presidente del X Municipio Mario Falconi e i rappresentati del commissariato di Polizia e dei Carabinieri”.