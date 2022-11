Ostia, paura a via delle Baleari per una fuga di gas: incidente avvenuto per lavori alla fibra ottica

Momenti di terrore a via delle Baleari, a Ostia, dove si è venuta a creare una perdita di gas. Una situazione fortunatamente ristabilita dall’intervento dei Vigili del Fuoco locali, che grazie a dei mezzi speciali hanno rintracciato il tubo tranciato. La fuga di gas sarebbe dipesa da un tubo tagliato, probabilmente avvenuto durante gli ultimi lavori per installare la fibra ottica all’interno della zona nel quadrante lidense di Lido Nord.

La fuga di gas a Ostia

Sono servite quattro squadre dei Vigili del Fuoco per contenere la fuga di gas, verificatesi questa mattina presso via delle Baleari. La tubazione che portava il gas alle palazzine della zona, probabilmente è stata perforata durante dei lavori per l’installazione della fibra ottica nel quartiere, che si stavano già svolgendo dall’inizio di questa settimana. I pompieri sono subito intervenuti sul posto, considerati come l’incidente potesse procurare un’esplosioni di più stabili nell’area di Lido Nord.

Tempestivo anche l’intervento degli agenti della Polizia Locale, che hanno dovuto chiudere la strada per risolvere il delicato problema che si era presentato nella zona. Chiusa al traffico tutto il tratto di via delle Baleari tra via delle Canarie e via della Melanesia. Sul post, è stata attivata anche una squadra proveniente dalla ditta dell’Italgas.

I residenti sono rimasti impauriti dalla situazione, poiché è stato concreto il pericolo che qualche palazzina saltasse in aria per la foratura del tubo del gas. Secondo le rilevazioni fatte sul post, si dovrebbe parlare proprio di una foratura alla tubatura del gas della zona. In merito, la colpa sarebbe stata di lavori effettuati sulla rete delle fibra ottica, che effettuati probabilmente con qualche distrazione, hanno causato il buco all’interno della tubatura. Una simile condizione, unita alle strade chiuse, ha creato numerosi disagi alla viabilità locale, considerato come Lido Nord è un punto molto trafficato per la presenza della stazione ferroviaria e la scuola.