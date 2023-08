Ostia, prima fa strike e colpisce due auto, poi si ribalta: ferita gravemente (FOTO)

Bruttissimo incidente nella tarda serata di ieri, 7 agosto, a Ostia, in via dell’Appagliatore, a poca distanza dal Parco Pallotta . Una donna a bordo di una Fiat Panda si è schiantata, a velocità sostenuta, contro due auto in sosta, poi si è ribaltata. Momenti di paura per la conducente, rimasta gravemente ferita, e per il cagnolino che era nella vettura, scappato in preda al terrore.

Residenti svegliati dal rumore

Da una prima ricostruzione, la donna, una 55enne, avrebbe perso il controllo della sua auto, che è andata in testacoda. La Panda, fuori controllo, ha colpito due delle vetture parcheggiate, danneggiandole, infine si è capovolta. Il fragore dell’impatto ha fatto sobbalzare i residenti, che sono scesi in strada per prestare soccorso e chiamare il NUE 112.

Nel frattempo il cagnolino che si trovava a bordo dell’auto, spaventatissimo, è riuscito a fuggire nella confusione generale. L’animale è stato poi bloccato da alcuni residenti in un cortile poco lontano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno immobilizzato la donna, che riportava diverse fratture, e l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia in codice rosso dinamico. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare. Sulla donna sono stati effettuati test alcolemici e antidroga, per capire se, al momento dell’incidente, fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Al momento non si conoscono ancora i risultati.

Auto ribaltata in via delle Repubbliche Marinare

Solo 6 giorni fa, il 2 agosto, un altro brutto incidente, fortunatamente senza feriti gravi, era avvenuto all’incrocio tra via delle Repubbliche Marinare e Corso Duca di Genova. Un’altra carambola, con protagonista un uomo che, dopo essere rimasto coinvolto nel sinistro, non ha pensato altro che lasciare la sua auto sul posto e andarsene a piedi.

Tre i mezzi coinvolti nell’incidente. Il primo, una Yaris, si è ribaltato sulla carreggiata; il secondo, una Fiat Panda, è stato ritrovato abbandonato e semi-distrutto a poca distanza dal luogo dell’incidente; il terzo, una Fiat Punto, parcheggiato lungo la via, rimasto coinvolto nello spaventoso “flipper” che avrebbe potuto coinvolgere anche i pedoni considerando l’ampia presenza di passanti al momento dello schianto.