Ostia, riaprono i chioschi di Castel Porziano: firmato l’accordo sui “Cancelli”

Ostia, Riaprono i chioschi ai ‘Cancelli’ a Castel Porziano. Il minisindaco Mario Falconi e il Capitano del vascello della capitaneria di porto hanno firmato un nuovo accordo che i cittadini attendevano da anni. Nonostante la stagione balneare sia già iniziata ormai da un pezzo, arriva finalmente una notizia che può risollevare almeno i mesi di luglio e agosto.

Nuova apertura per i chioschi di Castel Porziano

Castel Porziano è una zona del litorale romano che vanta uno dei tratti di mare più bello ed è molto amato dai cittadini laziali anche perché è una spiaggia libera. Tuttavia, i chioschi di acqua e cibo sono chiusi da oltre vent’anni a causa della mancata concessione demaniale marittima. Non solo, tutti i chioschi che un tempo erano lì aperti, sono stati fatti chiudere dalla Guardia di finanza, che ha apposto i sigilli inseguito al rilevamento di gravi irregolarità. C’erano due chioschi totalmente abusivi. Da quel momento è nato un grande disagio per le famiglie romane: è uno dei pochi tratti di spiaggia libera del litorale, ma manca un bar in cui poter acquistare da bere e da mangiare. Tuttavia, sembra che quest’estate sarà diversa!

Il nuovo accordo sui ‘Cancelli’ tra Municipio e Capitaneria di Porto

Il presidente del municipio X Mario Falconi e il Capitano di vascello della Capitaneria di porto di Fiumicino hanno firmato un nuovo accordo importante. Hanno siglato l’atto definitivo con che regolarizza la concessione demaniale marittima n. 101/2023 relativa al lido di Castel Porziano, dopo vent’anni dalla scadenza della vecchia concessione. Roma Capitale ha finalmente messo in regola la sua posizione sulla spiaggia libera della zona e i cittadini riacquistano il pieno uso dell’area. Falconi ha dichiarato: “Un vivo ringraziamento alla Presidenza della Repubblica, al Sindaco di Roma Capitale, alla Capitaneria di Porto e a tutte le Amministrazioni che, a vario titolo, hanno preso parte al lungo e travagliato procedimento, per lo spirito collaborativo che le ha animate, rendendo possibile questo storico risultato”.

La reazione dei cittadini

I cittadini sono entusiasti di questa novità che cambierà definitivamente la loro estate. Sembra che ormai manchi davvero poco: il presidente del Municipio ha assicurato che sarà ‘una questione di giorni‘. Il tempo necessario per mettere in regola e risolvere alcune questioni amministrative e i chioschi dissequestrati potranno tornare in funzione dopo due decenni e rendere un buon servizio alla cittadinanza locale che va al mare per rilassarsi e non dovrà più pensare a portarsi il pranzo da casa.