Ostia, (rin)corsa alle luci natalizie: il Municipio si appella ai privati e lancia il concorso a premi

Tra 3 giorni è Natale e a Ostia e nel X Municipio solo ieri il Comune ha iniziato a montare alcune luminarie per abbellire le strade. Il malcontento tra i cittadini sin dall’inizio di dicembre è stato palpabile. Va bene la crisi, ma – hanno sempre sostenuto i residenti – magari si potevano ottimizzare le spese, lasciando qualcosa per abbellire la città in questo particolare periodo.

“Invece uno squallore incredibile – dicono in molti – E poi la presa in giro di montare qualche luce il 21 dicembre. Forse si preparano per Carnevale”. Ma, visto che le luminarie sono poche, ecco che il Municipio cala l’asso, sperando che funzioni. E chiede l’aiuto proprio a quei cittadini che ultimamente non fanno altro che criticarne l’operato. A Piazza Anco Marzio ieri è stato posizionato un albero e una stella, entrambi luminosi, ed è stato provato l’effetto per pochi minuti. Da oggi – 22 dicembre – l’illuminazione accompagnerà i cittadini fino al 6 dicembre. “Si sono sbrigati… tra un po’ le feste finiscono”, commentano i residenti.

Il concorso

Rendendosi conto che le installazioni sono poche – alcune, quelle sul lungomare, sono state messe dai commercianti – è stato lanciato il concorso a premi “Le luci del Decimo Municipio”. La partecipazione al concorso, spiegano dal Municipio, “è gratuita e aperta a tutti, residenti e non, senza limiti di età, come singole persone o in gruppi di cittadini, con una o più installazioni purché realizzate nel territorio del Municipio Roma X. Si chiede di addobbare balconi, finestre, pareti. Di tutto, purché si faccia luce nel buio del quartiere. A spese dei cittadini, in modo che l’amministrazione se la cavi con il poco che è riuscita a racimolare in questi ultimi giorni.

I premi? Anche qui il Municipio riesce a cavarsela con poco, anzi con niente. Infatti i premi vengono dati dai commercianti del territorio. Saranno premiate le prime 100 installazioni che riceveranno più “like”. Ecco quali sono i premi in palio.