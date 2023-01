Ostia, spiaggia libera con servizi ai lati del Pontile: domani al voto il rilancio del litorale

Una spiaggia libera con servizi proprio al centro di Ostia. Ai lati del Pontile, là dove i lidensi – e non solo – amano andare sia per comodità che per la bellezza del panorama. È di questo che si parlerà domani mattina, 26 Gennaio, nel corso della seduta del Consiglio municipale, convocato per le 9. All’ordine del giorno, infatti, c’è la proposta di risoluzione finalizzata a realizzare la spiaggia: il 13 gennaio il documento è già passato al vaglio della Commissione VI Turismo e Attività Produttive, che ne ha sviscerato gli aspetti tecnici alla presenza degli Uffici, dell’Agenzia del Demanio e della Guardia Costiera.

Revoca delle concessioni agli stabilimenti per “motivi di interesse pubblico”

A spiegare nel dettaglio la proposta è il Consigliere del Partito Democratico Raffaele Biondo, Presidente della Commissione. “L’obiettivo è quello di tracciare una discontinuità visibile rispetto alle passate amministrazioni, consegnando ai cittadini l’assaggio di un fronte mare degno di una grande città costiera. Presto, chiunque si troverà nella centrale Piazza Anco Marzio, o arriverà a Ostia dalla Via del Mare, potrà finalmente vederlo, il mare”.

Rispetto ai tempi di realizzazione del progetto Biondo riferisce come “la revoca delle concessioni degli stabilimenti attualmente presenti su quella porzione di spiaggia, Elmi e Battistini, per motivi di pubblico interesse legati alla pubblica fruizione e visibilità del mare e la decadenza per occupazione abusiva di area demaniale (i due stabilimenti occupano infatti complessivamente più di quanto sarebbe loro concesso) dovranno partire immediatamente dopo il termine della fase progettuale. Per quanto riguarda la demolizione delle strutture presenti sulla spiaggia, sarà aperto un confronto con l’Agenzia del Demanio, titolare degli immobili, tenendo presente il nuovo bilanciamento di interessi turistici, di tutela ambientale e di pubblica fruibilità e visibilità. Sarà quindi importante il sostegno politico e amministrativo del Sindaco, che ci aiuti a inserire questo progetto all’interno di una nuova idea di rilancio del litorale, che sia più libero, fruibile e rispettoso dell’ambiente, da promuovere ad ogni livello istituzionale e con la cittadinanza”.