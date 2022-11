Ostia, una segnaletica multilingue per promuovere il patrimonio locale

A Ostia arriverà una segnaletica multilingue, capace di spiegare ai turisti stranieri le bellezze del territorio. Quello che dovrebbe essere un normale meccanismo per una realtà turistica e balneare, nel territorio lidense diventa un fatto che fa notizia. Ma forse meglio tardi che mai, visto che dalle prossime settimane i turisti, in diverse lingue del mondo, potranno leggere come recarsi al mare, piuttosto che la Roma-Lido, oppure i lavatoi di Ostia Antica e la Pineta di Castel Fusano.

L’esigenza della promozione turistica di Ostia

L’idea delle indicazioni bilingue per i turisti stranieri, arriva dal Consiglio del X Municipio di Roma Capitale. Infatti, il consigliere Valerio Facchinelli (Verdi) ha fatto notare un fatto alla propria maggioranza: “e arrivi alla stazione di Ostia Centro e vuoi andare al mare, non c’è un solo cartello che t’indichi dove devi dirigerti”. Una situazione verissima, che oltretutto è fonte di disagio per abitanti di Roma che non provengono da Ostia. Immaginate poi un turista, che magari proviene dal Nord Europa e non pronuncia mezza parola d’italiano.

Il consigliere Facchinelli prosegue: “La premessa è che se vogliamo far conoscere ai turisti il nostro territorio, dobbiamo ripartire da una cartellonistica adeguata. Deve essere multilingue, vale a dire tradotta in inglese, francese e tedesco. E deve riportare informazioni utili a raggiungere le nostre ricchezze: parlo del mare ma anche delle pinete e degli scavi archeologici, per fare degli esempi. La segnaletica oggi presente, pertanto, è ritenuta del tutto carente”.

Conclude dicendo: “Il provvedimento impegna il presidente Falconi ad attivarsi innanzitutto per aggiornare e ripristinare la segnaletica danneggiata, in modo che possa promuovere le aree ed i luoghi con particolare interesse economico, turistico, naturalistico e storico. Dopodiché il minisindaco e la sua giunta dovranno adoperarsi anche per implementare la cartellonistica esistente, in modo da renderla più efficiente e fruibile anche da parte di persone che non comprendono la lingua italiana”.