Paura a Ostia, auto ‘forza’ il posto di blocco e tenta di investire il poliziotto: scatta l’inseguimento

Inseguimento ‘spericolato’ a Ostia, un’auto in fuga a zig zag per le vie del litorale tallonata dalla Polizia Locale di Roma Capitale. E’ questo il resoconto di quanto accaduto in settimana quando una coppia ha prima ignorato l’alt intimatogli dalla pattuglia (impegnata in un normale servizio di controllo del territorio), poi, dopo aver tentato di investire un Agente si è data alla fuga. Prima di essere fermati entrambi in Via Mar Arabico nei pressi di un garage.

Inseguimento a Ostia martedì 16 maggio 2023

I fatti risalgano a martedì scorso, 16 maggio 2023. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 60 anni, che sarebbe già noto alle forze dell’ordine, e con lui una donna di 57; ebbene, il conducente, alla vista della paletta, anziché fermarsi, ha pensato bene di “tirare dritto”. Letteralmente, dato che ha tentato di investire lo stesso Agente il quale, fortunatamente, è riuscito in tempo a spostarsi evitando l’impatto. A quel punto, chiaramente, è scattato l’inseguimento. Dopo diverse manovre a zig zag nel traffico, mettendo a rischio l’incolumità di veicoli e pedoni, la corsa della coppia è terminata come detto in Via Mar Arabico dove sono stati raggiunti e fermati. Il 60enne è stato così denunciato e l’auto posta sotto sequestro. Da capire il motivo che ha spinto l’uomo a fuggire: non è da escludere che il tutto sia riconducibile ad una “mera” volontà da parte dell’uomo di evitare verifiche da parte delle forze dell’ordine anche perché, da quanto emerso, nell’auto non sarebbero stati rinvenuti oggetti sospetti. Gli accertamenti sull’episodio pertanto proseguono.

Imbocca l’autostrada A1 contromano: folle inseguimento per fermarlo (ilcorrieredellacitta.com)

Giovane con oltre 2kg di droga in fuga sull’Aurelia

In queste ore sono diverse le notizie di cronaca riguardanti (spericolati) automobilisti in fuga dalle forze dell’ordine. Sull’Aurelia, ad esempio, un 20enne è stato inseguito e fermato in questo caso dalla Guardia di Finanza dopo che il giovane, incensurato, non si era fermato all’alt: a bordo della sua macchina sono stati rinvenuti oltre 2kg di droga. A Trigoria invece, spostandoci nel quadrante di Roma sud, un’altra coppia – sempre con della droga a bordo ha tentato di sfuggire ai Carabinieri ma è stata raggiunta e arrestata.

Roma, vede gli agenti e scappa: al via l’inseguimento, ‘beccato’ con la droga 23enne (ilcorrieredellacitta.com)