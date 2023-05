Imbocca l’autostrada A1 contromano: folle inseguimento per fermarlo

Qualcuno potrà aver pensato che si sia trattato di un errore, invece, no: un automobilista s’è immesso sull’autostrada e ha guidato per diversi chilometri sulla corsia di emergenza contromano… per scelta. Un mistero quello che è capitato sull’A1 dove solo grazie all’intervento degli uomini del distaccamento di Polizia autostradale di Frosinone è stata evitata la tragedia.

L’auto s’è immessa volontariamente contromano sull’Autostrada

Un’auto s’è immessa sull’A1 guidando in direzione opposta alle altre macchine e ha proseguito incurante. L’autista, come riporta La Repubblica, non s’è fatto alcun problema, non ha neanche chiesto aiuto alle forze dell’ordine, è andato avanti imperterrito. E anche quando la Polizia stradale ha cercato di raggiungerlo, all’altezza di Anagni, ha continuato a dare gas e ha proseguito la sua corsa nella corsia di marcia opposta rispetto a quella consentita.

Inseguimento contromano sull’A1

I poliziotti ha dovuto inseguire il conducente dell’auto per alcuni chilometri prima di riuscire a fermarlo. Una corsa che può essere sembrata una fuga, visto che l’autista, nonostante sicuramente si fosse reso conto che andava in senso opposto alle altre auto – ha proseguito a tutta velocità. Per fortuna, a parte la grande tensione, non ci sono state conseguenze e, alla fine, la corsa della vettura è stata arrestata.

L’episodio ha creato sicuramente attimi di grande apprensione sia tra le forze dell’ordine, sia tra quanti si sono visti sfrecciare quella macchina in senso di marcia opposto sulla corsia di emergenza. Un fatto inspiegabile per gli investigatori che sono certi che il conducente sapesse che stava percorrendo la carreggiata ‘sbagliata’.

Gli agenti di Polizia stanno indagando per capire le motivazioni di quella fuga contromano

Gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’auto e alla multa nei confronti dell’autista, ma hanno contemporaneamente avviato accertamenti utili a stabilire se alla base di quanto accaduto potessero esserci delle motivazioni. Un mistero che, per ora, non ha spiegazioni. Vedremo come evolveranno le indagini.