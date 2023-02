Paura in autostrada, un tir avvolto dalle fiamme vicino al casello di Guidonia

Paura in strada per un incendio. Gli utenti del traffico hanno visto un mezzo pesante completamente avvolto dalle fiamme mentre percorreva l’autostrada poco prima del casello di Guidonia Montecelio. Un tir era completamente avvolto dalle fiamme, e all’inizio si è temuto il peggio per le condizioni del suo conducente. Diverse le chiamate alla sala operativa dei Vigili del Fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto sedando le fiamme e mettendo la situazione fuori pericolo.

Paura in strada: un tir avvolto dalle fiamme

Un tir ha preso fuoco all’improvviso nella giornata di oggi, martedì 14 febbraio 2023, in strada. Paura e scompiglio per gli automobilisti che si sono ritrovati davanti l’agghiacciante scena immortalata in copertina dall’operatore dei Vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti sul posto per cercare di sedare le fiamme. La cabina del mezzo pesante, come si evince dai rilievi, è andata completamente a fuoco, distrutta, ed è molto probabile che sia stato quello il luogo in cui si è innescato l’incendio che poi ha coinvolto anche la prima sezione del carico che si trovava immediatamente dopo. Le cause e il perché dell’incendio sono ancora un mistero e saranno solamente i rilievi e le indagini di queste ultime ore ad indirizzare le ricerche. Per fortuna, nonostante la grande paura, nessuno è rimasto ferito nella dinamica incendiaria.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e il dettaglio

Alle ore 12.29 la Squadra Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato la squadra VVF di Montelibretti (5/A) con in supporto un’autobotte sull’ A1 Autostrada del Sole in prossimità del km. 549 (comune di Mentana), poco prima del casello di Guidonia, per l’incendio in strada di un Tir. Come anticipato, nessuna persona coinvolta nella dinamica, mentre le cause al momento rimangono ancora imprecisate. la cabina del mezzo pesante è stata completamente distrutta dalle fiamme, così come parte del trasporto del rimorchio. Sul posto la Polstrada per la gestione della viabilità e supporto nelle operazioni.