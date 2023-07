Paura a Ostia nella notte: albero crolla sulla palazzina (FOTO)

Prosegue l’emergenza alberi a Roma. L’ultimo caso arriva dal X Municipio, a Ostia, dove nella notte un grosso pino si è abbattuto su una palazzina. L’allarme è scattato intorno all’1.30: la pianta si è letteralmente adagiata su uno stabile situata nella zona di Levante. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a tagliare l’albero e a mettere in sicurezza la zona.

Albero caduto nella notte a Ostia

L’albero è caduto in Via Capo Palinuro in corrispondenza del civico n. 2. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Eur (11/A), con a supporto l’autoscala (AS/22), si è subito messa al lavoro per rimuovere l’albero, un grosso pino marittimo. La pianta, spezzandosi, è andata ad adagiarsi con la chioma sulla facciata della palazzina di quattro piani in tutto. Gli operatori, come detto, hanno provveduto al taglio e successivamente alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Gli ultimi casi

Negli ultimi giorni nella zona di Roma ma anche sul litorale si sono verificati tantissimi episodi analoghi. Rimanendo soltanto nella zona del X municipio, una decina di giorni fa, un grosso albero era crollato lungo Via di Castel Fusano; poi ci sono stati i crolli in pieno centro nella Capitale: come a Piazza Venezia quando tre grossi alberi si sono schiantati al suolo. A fine giugno, ancora, tornando sul litorale, un’altra pianta era caduta al suolo in Piazza Agrippa. Una vera e propria emergenza, come quella dei rifiuti, che non conosce tregua nella Città Eterna: dal canto suo il Campidoglio sta cercando di fronteggiare il fenomeno proseguendo con gli abbattimenti delle piante maggiormente a rischio. Ma questo, evidentemente, non basta.

