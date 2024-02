Raffica di interventi della Polizia a Ostia, fidanzata picchiata in strada e passeggeri del bus minacciati con i coltelli | FOTO

Controlli straordinari della Polizia di Stato a Ostia. Raffica di interventi degli agenti: ragazza salvata dal fidanzato violento che la stava picchiando in strada, fermato un uomo che aveva minacciato i passeggeri di un bus con dei coltelli. Tutti i particolari.



C’è un po’ di tutto nel bilancio degli ultimi controlli effettuati dalla Polizia nel territorio di Ostia. Complessivamente sono state arrestate due persone e altre quattro sono finite denunciate: droga, possesso di armi e oggetti di provenienza verosimilmente furtiva.

Ad eseguire i controlli nella giornata di lunedì scorso sono stati gli agenti del X Distretto Lido insieme a quelli delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Roma. Ma tra gli interventi – sei in tutto – spicca quello effettuato sul lungomare per aiutare una ragazza aggredita in strada dal fidanzato, incurante della presenza di altre persone. Quindi il fermo di un uomo salito su un bus con ben tre coltelli utilizzati per minacciare gli altri passeggeri. Ma andiamo con ordine.

Controlli della Polizia a Ostia: gli interventi

Partiamo dall’ultimo episodio citato. Il tutto è avvenuto in piazzale Colombo: è qui che un uomo è stato denunciato per porto abusivo d’arma perché aveva con sé 3 coltelli. La chiamata al 112 era giunta poco prima dai passeggeri di un autobus di linea che erano stati minacciati dall’uomo con le armi.

E’ sul lungomare invece che un ragazzo è stato denunciato per aver picchiato in strada la fidanzata, che è stata subito soccorsa dagli stessi agenti di polizia e messa in sicurezza. Ancora violenze poi in via Desideri dove un uomo, durante una lite condominiale, ha minacciato il vicino con una mazza da baseball che è stata sequestrata dagli agenti.

15enne stuprata a Ostia: condannati i cugini del fidanzatino, lui avrebbe favorito gli abusi (ilcorrieredellacitta.com)

Droga e “codice rosso”

Ma non finisce qui. Ancora in Via Zerbi un uomo è stato sorpreso ed arrestato mentre violava il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto in applicazione del c.d. “codice rosso”. I poliziotti, che avevano seguito la vicenda che aveva portato all’emissione del provvedimento emesso a tutela della madre, lo hanno fermato vicino all’abitazione della donna. Quindi la droga: in viale Vasco De Gama in particolare una donna è stata arrestata perché trovata in possesso di 9 bustine di crack.

Anche in questo caso determinante è stata la conoscenza e l’esperienza degli agenti: vedendo infatti la donna aggirarsi in modo sospetto per il viale hanno deciso di procedere ad un controllo di ruotine durante il quale la donna ha reagito nervosamente. Il comportamento ha indotto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti, trovando addosso alla stessa per l’appunto le 9 bustine di droga.