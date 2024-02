15enne stuprata a Ostia: condannati i cugini del fidanzatino, lui avrebbe favorito gli abusi

E’ arrivata la prima condanna per due ragazzi poco più che ventenni accusati di aver abusato della giovanissima fidanzatina, ormai ex, del cugino. Anche quest’ultimo è indagato: non avrebbe mosso un dito per difenderla e anzi avrebbe favorito gli abusi. La vicenda.

Una pagina terribile di cronaca giudiziaria del litorale romano. Una vicenda che Il Corriere della Città aveva trattato in esclusiva, raccontando l’orrore perpetrato ai danni di una ragazza di soli 15 anni peraltro affetta da alcuni disturbi psichici. La sua è una storia davvero drammatica: un legame di fiducia con un ragazzo di un anno più grande, tradito da quest’ultimo nel peggiore dei modi. La ragazza era finita in trappola, abusata dai cugini del fidanzatino, fratelli tra loro, in almeno due circostanze come ricostruito dalle indagini svolte dalla Polizia del X distretto. Senza che quest’ultimo muovesse un dito per difenderla e anzi, in qualche modo, rendendosi complice di quell’orrore.

Le violenze

La storia era emersa nel settembre 2022 ma gli abusi risalirebbero a mesi addietro. Un lasso di tempo in cui la ragazza, schiacciata dalla vergogna, aveva deciso di chiudersi nel silenzio più assoluto prima di raccontare tutto alla mamma. Con la quale, poi, aveva sporto denuncia alzando il velo su quegli orrori subiti. Due, dicevamo, gli episodi contestati ai due fratelli, un 23enne ed un 24enne, che sono statti oggi condannati dal Tribunale.

In una prima circostanza avevano proposto alla ragazzina di fare sesso di gruppo cosa a cui la giovanissima non aveva acconsentito. Ed è qui che sarebbe scattato il primo abuso: in auto – dentro la quale ci sarebbe stato anche il fidanzato – con la 15enne costretta ad avere un rapporto di sesso orale con entrambi i cugini. Uno scenario analogo, secondo le indagini, si sarebbe poi ripetuto qualche giorno più tardi, stavolta a casa proprio dell’ex fidanzatino in cui venne girato anche un video. Il tutto senza che quest’ultimo, nuovamente, avrebbe fatto nulla per difendere la ragazza.

Le condanne

Arriviamo così alla notizia del giorno, ovvero quella del pronunciamento del Tribunale. Dopo aver svolto gli approfondimenti del caso e ascoltato anche in aula la ragazza – che soffre a tutt’oggi di una delicata situazione psico-fisica – è arrivata la prima condanna a carico degli imputati: come riportato da Il Messaggero i due cugini sono stati condannati rispettivamente a 9 anni e 6 mesi e 8 anni e 6 mesi. L’ex invece è ancora indagato per aver favorito gli abusi, e la sua posizione resta al vaglio degli inquirenti.