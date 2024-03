Ricercato per tentato omicidio in Belgio, viene fermato e arrestato a Ostia

Lo cercavano da due anni in Belgio per un tentato omicidio, ma è stato rintracciato a Ostia e arrestato dagli uomini delle Volanti, insieme ai colleghi del reparto Crimine del Lazio del X° Distretto Lido di Roma.

Un 40 enne romeno, senza fissa dimora, era ricercato dal 2022 in Belgio per aver tentato, in stato di ubriachezza, nel 2019, di uccidere a coltellate un cugino riducendolo in fin di vita.

Nel corso di controlli è stato fermato il 40enne

Le ricerche sono terminate nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a Ostia, il 40enne non è riuscito a sfuggire ai quotidiani servizi di controllo del territorio effettuati dagli uomini della Polizia. Durante le attività, l’uomo è stato notato dagli agenti mentre percorreva via di Castel Fusano, sfiorando la vegetazione presente lungo la strada. Una volta fermato è stato subito identificato, ma avendo risposto con frasi sconnesse alle domande dei poliziotti, questi ultimi lo hanno accompagnato presso i propri uffici per ulteriori accertamenti.

L’uomo era gravato da mandato di arresto europeo

A seguito di tali ulteriori riscontri è emerso che il fermato, oltre ad annoverare diversi precedenti, era gravato dal mandato di arresto europeo emesso dal Belgio, dovendo scontare una pena definitiva di otto anni e due mesi. Gli operatori di Polizia si sono immediatamente messi in contatto con l’Ufficio Sirene, e, dopo aver eseguito il provvedimento emesso dall’autorità belga, lo hanno messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria italiana.