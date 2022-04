Roma-Lido, situazione drammatica: un altro treno rotto, pendolari ammassati e furiosi (VIDEO)

Mentre Atac annuncia il ripristino delle corse della Roma-Lido fino a Piramide, con la riapertura della tratta da Magliana, anche oggi per i pendolari viaggiare da Ostia a Roma e viceversa è un’odissea.

Questa mattina, tra ritardi e l’ennesimo guasto, gli utenti sono stati costretti ad attendere sulla banchina per oltre mezz’ora alla stazione di Acilia. Treni stracolmi e impossibili da prendere, come dimostrano i video girati da un cittadino. Nessun distanziamento, nessuna possibilità di rispettare le normative anti-covid.

“Sulla Roma-Lido gli speaker segnalano l’ennesimo guasto: ormai suona come campane a morto per le politiche di Gualtieri e Zingaretti sulla mobilità.

Loro però non se ne accorgono e continuano a millantare presunti rilanci della linea: da domani rientrerà in servizio un singolo treno, e sulla base di questo avevano annunciato la completa riattivazione della tratta Eur Magliana-Piramide/Porta San Paolo. Adesso che si è rotta un’altra vettura, che fine farà la riapertura annunciata dal Pd?”, dichiara attraverso una nota stampa il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara.

Pendolari infuriati: ammassati come nei carri bestiame

I pendolari sono infuriati. “Aspettiamo sempre che l’assessore Eugenio Patané si decida ad accorgersi che esistiamo anche noi. Il Municipio X, così come il Municipio IX ha seri problemi di collegamento, ma per lui noi non esistiamo. Perché non ascolta il comitato pendolari?”.

“Sono carri bestiame, non treni”, commenta un altro utente. “Si viaggia ammassati nella speranza di poter arrivare senza troppi ritardi. E’ davvero uno schifo”.

(Video di Alessandra Portone)