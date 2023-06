Scontro Totti-Blasi, questione di famiglia: salta il Memorial per papà Enzo. Il presidente: ‘La scuola proseguirà’

Le conseguenze di una separazione che sembra tirare in ballo ogni singolo bene immobiliare, oltre che tutti i familiari, nessuno escluso, dopo aver lasciato i bambini della scuola calcio fuori dai cancelli della Longarina, fa slittare anche il torneo di calcio in memoria del papà di Francesco Totti. La contesa tra i due ex coniugi, l’ex capitano giallorosso e la conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, sembra davvero paragonabile al noto film ‘La Guerra dei Roses’.

Lo scontro Totti-Blasi ha ‘colpito’ anche il Memorial Enzo Totti

Lo scontro tra i due protagonisti di questa fragorosa separazione, non sembra destinato a concludersi a breve e, ora, è arrivata anche la notizia che il memorial Enzo Totti non si farà. A darne l’annuncio su instagram è stato il fratello del Pupone, Riccardo Totti, che è anche presidente della Totti Soccer School. Ma proprio Riccardo è stato messo alla porta dal centro sportivo della Longarina, a causa di un debito di 40mila euro che avrebbe contratto con la sorella di Ilary, Silvia. Ed è stato proprio Riccardo a diffondere la notizia che il secondo Memorial Enzo Totti è stato rinviato a data da destinarsi per ‘una scelta arbitraria e illegittima sulla gestione dei campi che rende impossibile l’accesso ai nostri tesserati’.

Riccardo Totti ribadisce l’impegno della scuola calcio

Ma Riccardo Totti sempre sul social rilancia: “Contrariamente a quanto si legge, in maniera inesatta, non solo il progetto Totti Soccer non si arresta ma rilancia con forza e fermezza la sua presenza nel territorio ed accanto a famiglie e ragazzi. Le note vicissitudini che, nostro malgrado, ci hanno visto protagonisti non hanno scalfito l’impegno quotidiano e costante di dirigenza, staff ed allenatori. Le faccende burocratiche saranno risolte nelle sedi opportune, per noi era primario comunicare che dalla prossima settimana, su un campo che verrà nei dettagli comunicato a breve, ripartirà la nostra attività di scuola calcio ed agonistica. È questo il nostro modo di dar seguito con i fatti alle troppe sconvenienti illazioni fatte in questi giorni, è la conferma di come tutti i progetti e sinergie passate e future, ivi compresa quelli sull’agonistica, non solo rimangono in essere ma sono fortemente rilanciati dalla dirigenza”.

Cosa succederà il 30 giugno, giorno dello sfratto?

Intanto, però, Francesco Totti aveva ottenuto in provvedimento di sfratto con validità dal 30 giugno prossimo. Una data ormai prossima, nella quale sostenitori dell’ex capitano romanista e curiosi aspettano per vedere se ci sarà un epilogo sulla vicenda che ha coinvolto anche i campi di calcio della Longarina e quale sarà.