Terrore a Ostia, ‘Aiuto sta annegando’: 14enne rischia la vita in mare

Terrore a Ostia. Alle prime luci della mattinata odierna, domenica 13 agosto 2023, grande apprensione e paura per una ragazzina di soli 14 anni che ha rischiato seriamente di annegare tra le acque del litorale, a oltre 100 metri dalla riva, all’altezza di Via Litoranea. Solamente l’azione congiunta di Carabinieri, Polizia di stato e Vigili del Fuoco è riuscita ad evitare il peggio. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Paura a Ostia: 14enne rischia di annegare

Stando alle testimonianze di alcuni giovani che si trovavano sul posto, la ragazza si sarebbe tuffata in acqua dopo aver consumato un certo quantitativo di alcolici perché raggiunta da un parente che con ogni probabilità non aveva preso di buon grado le sue condizioni. Per sfuggirgli, probabilmente, la giovane si era dunque lanciata in acqua, facendo perdere le proprie tracce e rischiando di annegare. I primi ad intervenire sul posto sono stati i Carabinieri, che poi hanno richiesto anche il supporto degli agenti di Polizia per ottimizzare le ricerche ed evitare il peggio.

La dinamica e l’intervento della Polizia

Quando gli agenti di Polizia sono intervenuti sul posto, intorno alle 5.30 del mattino, i Carabinieri erano già alle prese con le ricerche e stavano perlustrando la zona. Gli agenti, sul posto, hanno trovato diversi ragazzi che hanno riferito di una ragazza che era stata vista consumare diversi alcolici ma che non faceva parte del loro gruppo. Sempre i testimoni hanno raccontato che la giovane, poi, era stata raggiunta da un soggetto altro, forse un parente, e che per tentare di sfuggirgli si era fiondata in acqua, dando inizio alla grande apprensione.

Il salvataggio e le condizioni della 14enne

Dopo i primi minuti di apprensione e le prime ricerche, ecco affiorare una sagoma in lontananza, in mare, a circa 100 metri dalla riva. Era la ragazza, in evidente stato di difficoltà. Immediatamente, grazie ad un’azione combinata di Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, anch’essi arrivati sul posto per dare supporto alle operazioni, dopo non poche difficoltà, la ragazza è stata raggiunta e messa in salvo. Nel dettaglio, la ragazza è stata salvata da Bernardo C., agente del X Distretto di Polizia. La ragazzina era in evidente stato di agitazione, e le sue condizioni emotive non proprio stabili. Nonostante tutto, però, gli operatori di concerto sono riusciti a portarla in salvo, verso la riva. Ora si trova ricoverata al Bambin Gesù, dove i medici si stanno prendendo cura di lei.