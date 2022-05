Troppi disservizi sulla Roma Lido: l’opposizione occupa la sala del Municipio

“Troppi disagi e disservizi sul treno Roma-Lido“. Non finiscono le proteste per la situazione ferroviaria che, “quotidianamente”, mostra delle problematiche. Per questo motivo, oggi, l’occupazione del X Municipio ha deciso di protestare vista la situazione “non più sostenibile”.

L’occupazione del X Municipio: la protesta

Fratelli d’Italia, M5S e Forza Italia, hanno deciso, all’unanimità, di occupare l’Aula municipale per chiedere soluzioni efficienti all’assessore ai Trasporti del Comune e della Regione. Chiedono inoltre spiegazioni dal gestore della ferrovia (Atac) riguardo i 400milioni investiti per i lavori di rifacimento.

Cos’è successo

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato l’episodio accaduto ieri. Tra la stazione di Torrino e Magliana, uno dei convogli, di vecchia generazione si è bloccato per guasti tecnici. I passeggeri, oltre mille, sono stati fatti scendere lungo i binari e per circa un’ora hanno cercato una soluzione autonomamente. “Tutto era andato in tilt”, commentano alcuni. Hanno cercato di prendere il primo autobus che passava per la strada, altri hanno proseguito a piedi fino alla stazione Magliana, altri hanno allarmato chi potevano. Insomma, l’ennesima situazione di disagio per chi ogni giorno è pendolare.

“Roma-Lido Vergogna”

Queste le parole scritte nello striscione tenuto dal capogruppo di Fratelli d’Italia Giuseppe Conforzi. Con lui anche tutti i rappresentanti politici del X Municipio e le associazioni dei residenti. Tutti hanno bisogno di risposte e, soprattutto, di soluzioni. “Non si può continuare così”.

