Pomezia, il Comune dà il via libera alla sottoscrizione del contratto integrativo parte economica 2022

Il Comune di Pomezia, attraverso Commissario straordinario Giancarlo Dionisi, ha dato in queste ore l’ufficialità riguardo il via libera alla sottoscrizione del contratto integrativo per la parte economica 2022.

La novità nel Comune di Pomezia

Il Commissario straordinario Giancarlo Dionisi ha formalmente autorizzato la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per il comparto personale non dirigenziale, facendo seguito alla pre-intesa raggiunta nella seduta del 13/10/2022 tra la delegazione sindacale e la parte datoriale per l’ipotesi di utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2022.

“L’obiettivo raggiunto è fonte di grande soddisfazione, il punto di approdo di un percorso di dialogo e ascolto reciproco con le parti sociali. – dichiara il Viceprefetto Giancarlo Dionisi – Ci siamo impegnati per dare una risposta concreta alle esigenze dei dipendenti del nostro Comune. Il personale è l’asse portante della macchina amministrativa, da cui dipende la qualità dei servizi garantiti alla comunità. Intendiamo dunque continuare a valorizzarne la professionalità e la qualità del lavoro, con un’attenzione costante che si traduce anche in un miglior standard qualitativo nel servizio offerto alla collettività”.