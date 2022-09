Pomezia, mancano aule al liceo Pascal. Il Viceprefetto: ‘Seguo personalmente la problematica’

Pomezia. Buone notizie per gli studenti del liceo Pascal: è in via di risoluzione la problematica della carenza di aule nella scuola. Il Commissario Straordinario Giancarlo Dionisi, che sta seguendo con grande attenzione la vicenda, ha espresso la propria disponibilità a rinnovare la concessione d’uso dei locali siti all’interno del Complesso “Selva dei Pini”, già utilizzati nei due anni precedenti, in regime emergenziale, dagli istituti Picasso e Pascal.

Carenza di aule al Liceo Pascal: le parole del Viceprefetto

“Voglio rassicurare gli studenti, le famiglie e i docenti – dichiara il Viceprefetto Dionisi – ho a cuore la problematica e la sto seguendo personalmente. All’Ente metropolitano ho immediatamente fornito tutto il mio supporto, con una rimodulazione della cifra della concessione rispetto alle ultime interlocuzioni, per tutelare i ragazzi e garantire il rispetto del loro diritto allo studio. Siamo in attesa proprio in queste ore di una risposta ufficiale che confido sia positiva. È fondamentale che i giovani abbiano un luogo certo e sicuro dove poter studiare e anche gli studenti del Pascal lo avranno per il nuovo scolastico”.