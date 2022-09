Fabrizio Servidio, il cantante di Pomezia passa alle finali di Sanremo

Da Pomezia all’Ariston di Sanremo. Fabrizio Servidio passa anche la finalissima nazionale, tenutasi in questi giorni al Casinò di Sanremo, accedendo così all’ultimissima tappa, ovvero la finalissima, la serata finale che lo vedrà proiettato al teatro Ariston di Sanremo.

Fabrizio Servidio da Pomezia approda all’Ariston

Una gioia incontenibile quella di Fabrizio Servidio che, accedendo così all’ultimissima tappa finale è, concretamente, ad un passo quindi dal salire sul podio. E anche se Fabrizio lo dichiara essere “il di più” dell’obiettivo già centrato, da Pomezia, Roma, Lazio e oltre, fanno il tifo per lui, auspicando di vederlo salire quantomeno sul podio dei vincitori.

La tanto attesa notizia è arrivata oggi, proprio nel giorno della scomparsa di Lucio Battisti, 9 settembre: “Esibirmi sullo stesso palco calcato dai più grandi nomi che hanno fatto grande la storia della musica italiana, per me equivale già a una vittoria perché, senza grandi pretese, questo era l’obbiettivo. Centrato in pieno!” ha dichiarato Fabrizio Servidio.

Servidio: “Salirò sul palco che ha ospitato i più grandi cantanti italiani”

“Io sullo stesso palco che ospita da sempre il festival della musica italiana per eccellenza – prosegue -, condotto in passato dai più grandi conduttori quali, ad esempio, Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Raimondo Vianello ma finanche Enzo Tortora. Ma ci pensate!? Sullo stesso palco dove si sono esibiti un po’ tutte le più grandi voci, come Lucio Battisti, che spaziano da Pavarotti a, Ruggeri, Dalla, Morandi, Celentano, Martini, Bertè, Ranieri, ecc”

“Domenico Modugno, Mino Reitano e ovviamente lui… Rino Gaetano. L’artista nel quale più mi rispecchio. Per non parlare poi dei grandi nomi del Rock come Vasco Rossi e Ligabue, tralasciando quindi di proposito tutti i più grandi ospiti internazionali e di fama mondiale, altrimenti più che un comunicato stampa, diverrebbe questo un libro”. Lo scontro ora si fa a ben più alti livelli. “Che vinca il migliore!”, conclude Fabrizio.