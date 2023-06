Rubano ottone e rame dall’impianto Ama di Pomezia: 11 netturbini licenziati

[adrotate group="9"]

I dipendenti Ama sono nuovamente nei guai e 11 sono stati licenziati, ma i provvedimenti disciplinari complessivi nello stabilimento Ama di Pomezia sono 17. Si tratta degli operatori incaricati di selezionare il materiale, come plastica, alluminio e metalli che vengono inviati in impianti per il riciclo. Ma il rame, il ferro e l’ottone venivano rivenduti fuori dall’impianto, come riporta La Repubblica. Un magheggio messo in atto dai netturbini impegnati nel servizio di smistamento, scoperto e per il quale 11 sono stati licenziati, 3 sospesi e altri 3 hanno avuto un rimprovero scritto.

I licenziamenti hanno dimezzato la forza lavoro nell’impianto

Si tratta di misure che hanno dimezzato la forza lavoro nell’impianto, dove operano 24 dipendenti dell’Ama. Una brutta gatta da pelare per la municipalizzata costretta a togliere forza lavoro da altre parti per andare a rimpinguare le fila della struttura pometina. Il rischio ora è che si registrino altri rallentamenti nella raccolta dei rifiuti.

Le videocamere hanno immortalato i furti

Grazie all’accertamento è stato constatato che gli operatori del centro di Pomezia, invece di lavorare, sottraevano il materiale che poteva essere rivenduto. La scoperta risale a un mese fa, grazie alle videocamere che hanno incastrato i netturbini impegnati nella selezione di multimateriali, ripresi a imbustare plastica, fili elettrici, rame, imballaggi e anche i bollini dei supermercati che vengono assegnati ai clienti più affezionati. La sottrazione è venuta alla luce quando l’azienda, convinta che ci fosse qualcosa che non andava, ha dato incarico a investigatori di indagare che hanno fatto venire alla luce le magagne.

Un fatto che si somma a tante altre violazioni

Ma Ama è da tempo al centro della cronaca per furti di carburante, fatture di pezzi di ricambio gonfiate e finanche un operatore che andava a prostitute con il camion di servizio. Solo in ultimo è emerso il furto di multimateriale nella struttura di Pomezia. Ma sembra proprio che la ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti non sia intenzionata a fare sconti e ne ha ‘cacciati’ 11.