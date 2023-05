Elezioni Pomezia, Eleonora Napolitano: “Investire nell’organizzazione comunale sarà fondamentale”

A pochi giorni dal voto alle Amministrative di Pomezia la candidata del centrosinistra Eleonora Napolitano affronta un tema particolarmente complesso, ovvero quello dell’organizzazione degli uffici comunali. Un aspetto non di poco conto – anche perché è soprattutto da lì che passa il rapporto tra cittadini ed Ente – e che richiede misure idonee al fine di rendere efficiente il funzionamento della macchina amministrativa. Oltre che, chiaramente, a coinvolgere le risorse umane del Comune, ovvero tutto il comparto dei dipendenti comunali.

Organizzazione comunale, le parole di Eleonora Napolitano

“C’è un argomento di cui non si parla mai in campagna elettorale: l’organizzazione comunale”, dichiara la candidata a questo proposito. “Non se ne parla forse per timore di affrontare il tema dei dipendenti comunali, che la politica troppo spesso in passato ha usato come scudo davanti alle mancate risposte ai cittadini. Noi vogliamo costruire un modello di organizzazione che costruisca un’alleanza tra amministrazione comunale e dipendenti comunali che metta al centro, innanzitutto, il miglioramento dei servizi ai cittadini”, spiega la candidata del centrosinistra Eleonora Napolitano. “C’è bisogno quindi – continua Napolitano – di dare sostegno ai processi già avviati e di aiutare anche la crescita professionale nell’Ente. È inoltre assurdo che non siano stati ancora attivati modelli di salario accessorio che possano premiare i dipendenti e sostenerli con servizi integrati. Noi ricordiamo con amarezza gli epiteti usati da molte parti politiche contro i dipendenti e vogliamo ribaltare la situazione e chiedere – con loro – di costruire un modello virtuoso per il funzionamento del comune. Così saranno felici anche i cittadini!”, conclude la candidata Napolitano.

Nicola Zingaretti a Pomezia per Eleonora Napolitano (VIDEO) (ilcorrieredellacitta.com)