Torvaianica, estate 2022 (ancora) all’insegna delle regole anti Covid: ecco le norme da seguire in spiaggia

Inizierà ufficialmente nel fine settimana la stagione balneare 2022 a Pomezia e dunque sulle spiagge di Torvaianica. Pochi minuti fa il Sindaco Adriano Zuccalà ha firmato l’ordinanza che disciplinerà lo svolgimento del periodo estivo nei prossimi mesi.

Le regole anti Covid a Torvaianica per l’estate 2022

Anche l’estate 2022 sarà all’insegna – e non poteva essere altrimenti – delle regole anti Covid. Norme e prescrizioni per proteggerci dal contagio ci accompagneranno infatti anche quest’anno tra lettini e ombrelloni. Quali saranno? Eccole nel dettaglio.

Le disposizioni per gli stabilimenti balneari

Partiamo dai balneari. Il documento firmato poc’anzi dal Sindaco impone a tutti i titolari di concessione demaniale marittima di mettere in atto le precauzioni per rendere sicura la presenza degli utenti sull’arenile e all’interno della propria concessione. L’obiettivo è quello di far rispettare soprattutto “le misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dove compatibile con norme ancora non superate”.

In particolar modo:

Dovranno essere messi a disposizione prodotti igienizzanti per gli utenti ,

, Gli spazi dovranno essere riorganizzati al fine di evitare assembramenti, con una distanza di almeno 1,5 m tra i lettini e un’area di 10 mq per ogni ombrellone

Le spiagge libere

Cittadini e turisti dovranno inoltre rispettare il divieto di assembramento nonché gli obblighi di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, tra lettini, teli e sdraio di almeno 1,5 m e di almeno 5 m tra ombrelloni.

Leggi l’ordinanza per la stagione estiva a Pomezia

Inoltre nel testo sono stabiliti, come di consueto, ulteriori aspetti da tenere in considerazione. Per ciò che riguarda le spiagge libere su queste ultime saranno garantite, come ogni anno, otto postazioni di salvataggio con assistente bagnante, defibrillatore e sedia job per disabili.

Il servizio di salvataggio

Da metà giugno fino a metà settembre tutti i giorni dal lunedì alla domenica ininterrottamente a partire da un’ora prima e fino ad un’ora dopo gli orari di balneazione sarà assicurato il servizio di salvataggio.

Plastic e smoke free

Le spiagge di Torvaianica si confermano plastic e smoke free per una sempre maggiore tutela dell’ambiente e di riduzione dei rifiuti plastici.

Le date

La stagione balneare, come stabilito dall’ordinanza, prenderà il via sabato 14 maggio e terminerà il 31 ottobre 2022.

