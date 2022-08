Incidente sulla Pontina all’altezza di Pomezia: oltre 3km di coda

Ennesimo brutto risveglio per i pendolari della Pontina. Un incidente avvenuto all’altezza di Pomezia sta bloccando la circolazione in direzione Roma. Il sinistro si è verificato intorno alle 7.20 di oggi, martedì 2 agosto 2022. Attualmente sono circa 3 i km di coda ma si sono toccate punte di 5-6 km di incolonnamento. Ad ogni modo, da quanto si apprende, si è trattato di un tamponamento. Le operazioni di ripristino della circolazione sono in corso e dovrebbero essere ultimate a breve.

