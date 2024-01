Lotteria Italia, ecco i premi vinti a Roma: a Pomezia un biglietto vincente di terza categoria

Si tirano le somme in merito all’estrazione della Lotteria Italia 2023-2024 avvenuta nel giorno dell’Epifania. Nessun premio di prima categoria a Roma, che si “consola” comunque con una doppia vincita da 100.000 euro. Sul litorale sorridono anche Pomezia e Anzio dove sono stati venduti tagliandi vincenti di terza categoria.

A Roma tanti biglietti venduti ma niente premi “top”

E’ il Lazio il “grande deluso” della Lotteria Italia 2023: dopo cinque anni, infatti, nella Regione non sono stati vinti premi di prima categoria. E questo nonostante il vero e proprio boom di biglietti venduti. A Roma, infatti, sono stati staccati quasi un milione di tagliandi, oltre il doppio rispetto a Milano dove è però andato quello vincente da 5 milioni. Qui l’elenco completo con tutti i biglietti vincenti.

La Regione, comunque, rimane quella dove sono stati vinti più primi premi dal 2000 ad oggi, in ben otto occasioni. Ad ogni modo, Roma si “consola” in questa edizione con due premi di seconda categoria da 100mila euro ciascuno e 17 di terza categoria.

Lotteria Italia, biglietti vincenti di terza categoria: sorride il litorale e la provincia di Roma

Per quanto riguarda i biglietti di terza categoria, 190 in tutto dal valore di 20mila euro ciascuno, sorride. oltre alla Capitale, anche il litorale romano e in generale la provincia. A Pomezia, in provincia di Roma, è stato infatti venduto un biglietto vincente, così come ad Anzio. Esulta anche un fortunato vincitore a Fiumicino, così come, dai Castelli ma non solo, sorridono da Castel Gandolfo, Palestrina, Ciampino, Genazzano, e infine Campagnano di Roma. Clicca qui per conoscere i tagliandi vincenti.

Lotteria Italia nel Lazio, due biglietti vincenti di terza categoria a Latina e provincia

Spostandoci a Latina, qui sono stati due i tagliandi vincenti di terza categoria. Il primo proprio nel capoluogo pontino, il secondo venduto a Cisterna di Latina. Cinque invece quelli relativi alla provincia di Frosinone, di cui ben tre quelli staccati ad Anagni.