Mancherà la corrente a Pomezia mercoledì 13 marzo | Orari e vie interessate

Nuovo avviso di interruzione elettrica a Pomezia. Mancherà la corrente mercoledì prossimo, 13 marzo 2024. Lo stop durerà per gran parte della giornata e interesserà una parte specifica della città.

Proseguono a Pomezia i lavori sugli impianti della rete elettrica. Dopo gli interventi delle scorse settimane, di cui avevamo trasmesso comunicazione sul nostro sito, stavolta toccherà ad un nuovo quadrante della città. A svolgere i lavori, lo ricordiamo, è la società E-distribuzione: in questo caso il nuovo stop è in programma per la settimana prossima, precisamente per la giornata di mercoledì 13. Vediamo le vie interessate e soprattutto gli orari.

Interruzione energia elettrica a Pomezia il 13 marzo 2024: gli orari

Il provvedimento si rende necessario, da quanto si apprende, per consentire come detto lo svolgimento di alcuni lavori programmati sugli impianti situati a Pomezia da parte di E-distribuzione. Di conseguenza il Comune di Pomezia sta avvisando la cittadinanza circa l’interruzione dell’energia elettrica prevista per il giorno mercoledì 13 marzo 2024, che avverrà dalle ore 08:30 alle ore 16:00.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Questo l’avviso diffuso dall’Ente. L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Le strade interessate

Vediamo adesso quali saranno le zone interessate dal distacco della corrente. Di seguito l’elenco completo:

Via Aldo Moro (civici da 24b a 26, da 28b a 40, sn, enelx, cnt);

Via Ugo La Malfa (numeri civici da 5 a 9);

Via Pietro Nenni sn;

Via Singen (sn);

Piazzale Aldo Moro snc (Ics Orazio – Plesso Margherita Hack).

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it, oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta. In alternativa è possibile scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione.

I precedenti interventi

Gli ultimi lavori in città avevano avuto luogo a fine gennaio. In particolare erano state interessate, tra le altre, le zone di Largo Gramsci, Largo Brodolini e Via Pietro Nenni ma anche Via Palmiro Togliatti, Via Alcide De Gasperi, Via S. Rita da Cascia fino ad arrivare alla Macchiozza. Prima ancora – era fine 2023 – interventi avevano riguardato anche la zona del centro. Per tutti gli aggiornamenti, e per conoscere eventuali nuove interruzioni di corrente in città, continuate a seguire la sezione “Pomezia” sul nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com.