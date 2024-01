Mancherà nuovamente la corrente a Pomezia: dove e quando

Nuovo avviso di interruzione della corrente a Pomezia per la settimana prossima. Proseguono infatti gli interventi sulla rete elettrica in città: vediamo quali vie saranno interessate, le fasce orarie e le indicazioni per le famiglie.

Ancora lavori in città da parte di E-Distribuzione la società che gestisce, anche a Pomezia, la manutenzione della rete dell’energia elettrica sul territorio. Dopo gli interventi della scorsa settimana, che hanno portato al momentaneo disallineamento delle utenze in alcune vie, altri sono stati calendarizzati per i prossimi giorni. A darne notizia è stato il Comune di Pomezia in una nota diffusa nella mattinata di oggi.

Dove e quando mancherà la corrente a Pomezia: orari

I prossimi lavori sono previsti per la giornata di martedì 30 gennaio 2024. In quella data l’alimentazione elettrica di alcune utenze sarà interrotta per consentire lo svolgimento in piena sicurezza dei lavori di manutenzione programmati. In particolare l’interruzione sarà dalle ore 08:30 alle ore 16:00 e riguarderà le utenze alimentate in bassa tensione.

Le indicazioni per le famiglie sono pertanto sempre le stesse: considerando che durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata l’invito rivolto i cittadini è quello a non commettere imprudenze. In primis utilizzando gli ascensori.

Le vie interessate

Veniamo adesso all’elenco delle strade, con i relativi numeri civici, interessati dal temporaneo distacco della corrente. Di seguito l’elenco completo:

Via Palmiro Togliatti (civici da 4 a 8, da 12 a 14, sn, enelx);

Via Alcide De Gasperi (numeri civici 104, 108, da 112 a 114, sn);

Largo Gramsci (civici da 2 a 8);

Largo Brodolini sn;

Via Pietro Nenni sn;

Via S. Rita da Cascia (civici da 1 a 3, da 9 a 13, 19, da 2 a 4, da 8 a 14, 18, 22, sn);

Via Macchiozza (2trav, 1trv l106, civici da 5 a 9, l95, l99, da 6 a 10, sn, 11, 23, da 4 a 10, sn, cant).

Le precedenti interruzioni

Come detto in queste settimane i cittadini di Pomezia, ma anche di Torvaianica, hanno dovuto fare i conti, in alcune giornate, con disagi legati all’interruzione della corrente. L’ultima volta lo scorso 18 gennaio, quando era stata coinvolta la zona del centro città. Prima ancora, a dicembre, era stata interrotta la fornitura di energia elettrica in Via Orazio, Via Catullo, Via Boezio e Piazza San Benedetto da Norcia. Interventi analoghi avevano poi riguardato nelle settimane precedent anche il litorale, a Torvaianica. Verosimilmente dunque, anche per le prossime settimane, è lecito attendersi ulteriori lavori anche prossimamente: per restare aggiornati in questo senso vi invitiamo sempre a consultare i canali ufficiali del Comune di Pomezia e il nostro sito www.ilcorrieredellacitta.com.