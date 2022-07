Momenti di paura a Torvaianica: fiamme nel balcone, i vicini lanciano l’allarme (FOTO)

Momenti di paura poco fa a Torvaianica dove un principio d’incendio ha fatto scattare l’allarme in una palazzina. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco che hanno impedito che l’incendio, partito da un terrazzo, prendesse corpo e si estendesse al resto dello stabile.

Incendio in Via Rumenia oggi

Stando a quanto ricostruito le fiamme sarebbero scaturite all’improvviso all’interno di un vaso situato in un balcone al secondo piano della palazzina in Via Rumenia, altezza Via Toledo. Accortisi di quanto stava accadendo, e preoccupati dalla presenza di vestiti stesi nelle vicinanze, i vicini (la casa era vuota in quel momento, ndr) hanno immediatamente lanciato l’allarme chiamando il NUE.

Leggi anche: Spaventoso incendio a Castel Romano: le fiamme minacciano il parco Cinecittà World (FOTO)

L’intervento dei Vigili del Fuoco

In breve tempo i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, sono riusciti grazie all’autoscala (la S22) a stroncare sul nascere le fiamme impedendo conseguenze ben peggiori. Presenti anche la squadra sempre dei Vigili del Fuoco 22/A di Pomezia unitamente ai Carabinieri e a un’ambulanza (che però non è servita).