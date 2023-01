Morto Franco Aldini, era il sarto di Maradona e dei vip: aveva 79 anni

Addio a Franco Aldini, il sarto dei “Vip”. Si è spento all’età di 79 anni all’Ospedale di Chieti l’uomo che ha ‘vestito’ i campioni, come Maradona ad esempio oppure il tecnico della nazionale italiana Enzo Bearzot. E ancora altri calciatori famosi come Veron, Almeida, Eriksson fino a Buffon, tutti passati dal suo ‘ago e filo’. I funerali di Franco Aldini si svolgeranno oggi martedì 31 gennaio 2023 alle 15,30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto.

Chi era il sarto dei campioni Franco Aldini

Il sarto balzò agli onori della cronaca per aver confezionato abiti ‘portafortuna a Bearzot’, dato che il CT li indossava in occasione del successo al Mundial dell’82. “Fui invitato in molte trasmissioni televisive ed entrai così nello star system degli anni ’80 – ’90 : “Fantastico”, “Ora di Punta” (con Mara Venier), “Uno Mattina” (con Maria Teresa Ruta), “Pronto La Rai” (con Giancarlo Magalli) e “Verissimo” (con Cristina Parodi)“, racconta Aldini. La Grade Bellezza Romana degli anni ’80 – ’90 è di certo lontana dal suo paesello natale, Rotondi (AV) e da i ricordi della povertà degli anni post guerra ad esso legati. Spiega il sarto: “All’età di 10 anni iniziai a fare il pendolare da Avella a Napoli, per la gavetta da sarto: “imparare il mestiere” si diceva un tempo. I suoi ricordi sono legati ad un’infanzia e un’adolescenza molto difficile: sveglia al mattino dalle ore 5.00, per rientrare spesso in tarda serata, attorno alle 22.00, dove ad attenderlo, la sua cara mamma che gli faceva trovare il pasto del giorno“. Aldini viveva ormai da tempo a Vasto dove si era trasferito in pianta stabile. Ieri, purtroppo, la notizia della sua morte.

La carriera: dalla prima sartoria a Pomezia al trasferimento a Roma

Non tutti sanno che il sarto, terminata la leva militare, aprì la sua prima sartoria a Pomezia, in Provincia di Roma. Poi in seguito si trasferì a Roma, dove conobbe l’attore americano Anthony Quinn diventando il suo sarto personale per ben 35 anni, curando anche gli abiti del film “Il Sindaco” di Pupi Avati e regia di Ugo Fabrizio Giordani.

I clienti VIP

Aldini racconta dei suoi clienti VIP nel sito personale del suo atelier (dal quale è stata tratta la foto in copertina): “Ho fatto vestiti per tutti i calciatori e allenatori: da Diego A. Maradona a Juan Sebastián Verón, Hugo Almeida, David Platt, Sven-Göran Eriksson, la colonna della nostra nazionale Gianluigi Buffon. Un particolare rapporto ho avuto con Enzo Bearzot, Carlo Ancelotti, Giampiero Boniperti. Grandi Sportivi come Pietro Mennea, Marco Pantani e tanti altri. Fu un onore per me vestire il mio conterraneo Massimo Troisi o fare la conoscenza di Ugo Tognazzi“.

