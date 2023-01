Claudio Villa: chi era, età, carriera, canzoni, figli, moglie e come è morto

Oggi pomeriggio, 29 gennaio 2023, negli studi di Domenica In ci sarà un momento di ricordo e commemorazione in onore di Claudio Villa. Siete curiosi di conoscere nel dettaglio al sua storia? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua carriera e sulla sua vita amorosa.

Chi era Claudio Villa

Claudio Villa è lo pseudonimo di Claudio Pica, nasce il 1° gennaio 1926 a Roma e segna la storia della musica e della tv italiana. La sua famiglia è molto umile, il padre Pietro fa il vetturino, mentre la madre Ulpia Urbani è una casalinga. Claudio Nasce e cresce nel rione di Trastevere, per poi trasferirsi, negli anni ’50, nella zona di Monteverde Nuovo. Sin da giovane è appassionato di musica e inizia a prendere lezioni di canto e a partecipare a diversi concorsi. Nel 1947 incide il suo primo disco che contiene le sue prime canzoni, come “Serenella”. La sua carriera, così, decolla in un crescendo continuo, con un successo dopo l’altro.

Carriera e Canzoni

Claudio Villa è uno dei più grandi cantanti nella storia della musica italiana, fu attore, regista, cantante e anche autore. Ha pubblicato 35 canzoni a suo nome e nell’arco della sua carriera ha venduto oltre 45 milioni di dischi, facendo sognare tutta l’Italia per decenni. Insieme a Domenico Modugno vanta il primato di aver vinto per ben quattro volte il Festival di Sanremo! Le canzoni vincitrici sono cult nella storia: “Buongiorno tristezza” nel 1955, “Corde della mia chitarra” nel 1957, “Addio… Addio” nel 1962 e “Non pensare a me” nel 1967. Non solo, ha vinto numerosissimi premi e festival in tutto il mondo.

Vita privata: moglie e figli

Il 1952 è un anno importante: sposa l’attrice Miranda Bonansea e un anno dopo nasce il primo figlio Mauro. Il matrimonio dura dieci anni. Nello stesso anno interpreta “Serenata Amara”, il suo primo film da protagonista. Durante la sua carriera di regista e attore girerà in totale una trentina di film. Pare che, però, fossero solo un pretesto per le sue esibizioni canore. Verso la fine degli anni ’60 ha una relazione di 7 anni con la soubrette Noemi Garofalo, con cui ha altri due figli: Claudio e Manuela Villa. Il 18 luglio 1975 conosce e si sposa con Lucrezia Baldi, il matrimonio desta grande scalpore, soprattutto perché lei è molto più giovane di lui. Dall’unione nascono altre due figlie: Andrea Celeste e Aurora, la prima oggi ha 42 anni e la seconda, 43. Claudio muore a causa di un infarto il 7 febbraio del 1987. Lucrezia rimane al suo fianco fino alla fine e oggi ricorda il marito con grande amore.