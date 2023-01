Patrizia Baldi, chi è la moglie di Claudio Villa: età, lavoro, oggi, figlie

Patrizia Baldi oggi sarà ospite negli studi di Domenica In, dove si svolgerà un servizio per ricordare il celebre cantante romano Claudio Villa. Rilascerà un’intervista in cui ripercorrere la loro vita insieme e potrebbe anche rivelare inediti segreti. Sete curiosi? Ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lei e sulla loro storia.

Chi è Patrizia Baldi: età, lavoro

Patrizia Baldi nasce a Napoli il 21 gennaio del 1957, è del segno dell’acquario e oggi ha 66 anni. Dopo il matrimonio con Claudio Villa, nel 1975, si trasferisce a Roma per vivere con lui. Non si hanno molti dettagli sulla storia della sua vita o della sua infanzia, forse non è stata molto felice, perché non ha mai voluto parlarne. Nel corso della sua vita è sempre stata una casalinga, data anche la mentalità del tempo, e si è occupata a pieno titolo della famiglia. Come e dove si sono innamorati lei e Claudio?

L’amore tra Patrizia Baldi e Claudio Villa

I due si conoscono nel 1973 e s’innamorano subito: è proprio un colpo di fulmine in piena regola. Claudio Villa aveva già alle spalle alcune relazioni importanti. In particolare, il matrimonio fallito dopo dieci anni con l’attrice Miranda Bonansea, con cui ha avuto il primo figlio Mauro. Inoltre, aveva condiviso una relazione di 7 anni con la soubrette Noemi Garofalo, con cui ha avuto altri due figli: Claudio e Manuela Villa. I problemi legali per il riconoscimento dell’ultima figlia non sono mancati. Questo, però, non ferma il loro amore, anzi. Dopo due anni decidono di sposarsi e la notizia fa molto scalpore, soprattutto per la differenza di età: convolano a nozze nel 1975, quando lui ha 47 anni e lei poco più di 16, tra i due scorrono più di 31 anni di differenza. Nonostante ciò, i due sono rimasti insieme fino alla fine, quando il cantante è stato colpito da un infarto il 7 febbraio del 1987.

La moglie di Claudio Villa

I due sono rimasti uniti da un forte amore fino alla morte di lui. Dal loro amore sono nate due figlie: Andrea Celeste, nel 1980 e Aurora Pica nel 1981. Oggi, hanno rispettivamente 42 e 43 anni, ma non si hanno notizie di loro, che non hanno voluto seguire le orme del padre e hanno preferito rimanere molto riservate e lontane dalle telecamere. Patrizia Baldi non ha mai voluto rifarsi una vita ed è rimasta molto addolorata dalla morte del marito. Ancora oggi lo ricorda con grande amore e affetto in vari programmi televisivi.