Ostia Torvaianica, paura ai cancelli: tenda prende fuoco in mezzo alle dune (FOTO)

Attimi di paura stamattina sulla Litoranea tra Ostia e Torvaianica. Una segnalazione di incendio ha fatto scattare l’allarme ai ‘cancelli’ richiamando sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato unitamente ai sanitari del 118.

Cosa è successo stamattina sulla Litoranea Ostia Torvaianica

A bruciare è stata una tenda che si trovava posizionata sulle dune, all’altezza di Capocotta. Nella circostanza non si registrerebbero tuttavia feriti: all’interno infatti, stando alle informazioni raccolte dalla nostra Redazione, non c’era nessuno. Le fiamme sono state quindi prontamente domate dai Vigili del Fuoco. E’ successo intorno alle 8.15 di oggi, venerdì 7 luglio 2023. Da capire se la tenda sia stata utilizzata da qualcuno per trascorrere la notte in spiaggia o da qualche senza tetto. In corso di accertamento ad ogni modo le cause del rogo.

Il traffico

Rallentamenti e disagi per gli automobilisti si sono registrati sulla litoranea nel corso delle operazioni. Code per diversi minuti, hanno interessato la carreggiata in entrambe le direzioni. In questo momento tuttavia (aggiornamento delle 9.20) la situazione sul fronte della viabilità dovrebbe essere tornata alla normalità.

