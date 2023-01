Pomezia, arriva il nuovo Commissario straordinario: è Gianfranco Tomao

Gianfranco Tomao è il nuovo Commissario straordinario del Comune di Pomezia. Già Prefetto presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza e presso le Prefetture di Cosenza, Livorno e Cagliari, Tomao giunge a Pomezia a seguito della nomina di Giancarlo Dionisi a Prefetto di Nuoro e sarà affiancato dalle subCommissarie Alessandra Pascarella e Laura Mattiucci.

Le parole del Commissario è pronto a guidare la città

“Ho accettato con entusiasmo l’incarico di guidare la Città di Pomezia, insieme alle subCommissarie Pascarella e Mattiucci, nella consapevolezza della sua gravosità – dichiara il Prefetto Gianfranco Tomao -. La mia esperienza e il mio massimo impegno sono al servizio della cittadinanza, sapendo di poter contare sulla professionalità e sul lavoro coscienzioso di dirigenti e dipendenti comunali e sull’eccellente operato condotto dal mio predecessore, il collega Prefetto Giancarlo Dionisi. Porgo un cordiale saluto ai cittadini di Pomezia che invito ad una reciproca e fattiva collaborazione”.

Il saluto del prefetto Giancarlo Dionisi

“Saluto e ringrazio dipendenti e dirigenti del Comune di Pomezia per il proficuo lavoro svolto insieme in questi intensi mesi: il loro apporto e la loro professionalità sono stati fondamentali per il funzionamento della macchina amministrativa e sono stati un supporto concreto e fattivo. – aggiunge il Prefetto Giancarlo Dionisi – Tanti sono stati i progetti portati avanti e finalizzati e altrettanti quelli in dirittura d’arrivo. Saluto i Comandanti e il personale delle Forze dell’ordine territoriali, il Comandante e il personale della Polizia locale, il personale scolastico, le associazioni, le parrocchie, i comitati di quartiere e tutte le realtà che ho incontrato in questo periodo. Un ringraziamento particolare anche alla cittadinanza per l’accoglienza e la stima dimostratami in molteplici occasioni, il loro benessere è sempre stato prioritario nello svolgimento dell’incarico che ho avuto l’onore di ricoprire. L’augurio sincero di buon lavoro al Commissario straordinario Prefetto Gianfranco Tomao che sono certo imparerà ben presto ad amare e apprezzare Pomezia così come ho fatto io, sia pur in un così breve lasso di tempo”.

Dopo il formale insediamento, preceduto da un incontro con il Segretario generale Dott.ssa Gloria Ruvo, il Commissario straordinario Gianfranco Tomao ha visitato gli uffici e rivolto il primo saluto di presentazione a tutti i dipendenti comunali.