Pomezia, continuano i lavori per l’estensione idrica e fognaria in via delle Monachelle

“Finalmente acqua potabile, rete fognaria e strade sicure”. Dopo aver realizzato il primo tratto da via Laurentina a via Cattolica è attualmente in corso l’intervento sul primo dei due lotti, reso possibile grazie ai finanziamenti di Acea Ato2 previsti nel programma degli interventi 2020-2023. La fine dei lavori per l’estensione idrica e fognaria in via delle Monachelle è prevista per metà del 2023.

Le dichiarazioni del sindaco di Pomezia

Il sindaco Adriano Zuccalà vede questi lavori come “una risposta concreta ai tanti residenti del quartiere che da anni aspettano questi servizi essenziali”.

“Iniziamo con il lotto I che interessa la parte bassa di via delle Monachelle e delle traverse, ma stiamo già lavorando insieme ad Acea alla progettazione esecutiva del II lotto che completerà l’opera e partirà in continuità con il I lotto”

L’assessora Federica Castagnacci: “finalmente acqua potabile, rete fognaria e strade sicure”

L’assessora ai Lavori Pubblici Federica Castagnacci annuncia che “al termine Acea procederà al rifacimento delle strade oggetto dei lavori”.

“Parliamo di interventi essenziali in questo quadrante della città per troppo tempo trascurato e che finalmente potrà essere dotato di acqua potabile, rete fognaria e strade sicure”

L’assessore Giuseppe Raspa

L’assessore alla Partecipazione di cittadini e associazioni Giuseppe Raspa conclude dicendo:

“L’inizio dei lavori è il risultato di un lungo percorso di condivisione con il Comitato di Quartiere. La strada del confronto tra Amministrazione e Cittadinanza è sempre quella più corretta per raggiungere obiettivi comuni”.